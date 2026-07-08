Nominados a los premios Emmy: lo mejor de la TV norteamericana

La Academia de Televisión de Estados Unidos anunció los candidatos para la 78ª edición de los Emmy. "The Pitt" lidera entre los dramas y "Hacks" volvió a destacarse en comedia, mientras que Mariska Hargitay será la conductora de la gala.
La carrera hacia los Premios Emmy 2026 ya comenzó. La Academia de Televisión de Estados Unidos anunció este miércoles los nominados a la 78ª edición de los galardones más importantes de la televisión y el streaming, cuya ceremonia se realizará el próximo 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles.
Entre las producciones que llegan mejor posicionadas aparece The Pitt, que se convirtió en la serie dramática más nominada de esta edición con 25 candidaturas. En el rubro comedia, la gran protagonista fue Hacks, que consiguió 24 nominaciones y marcó un nuevo récord para el género.
La categoría de mejor serie dramática tendrá una competencia variada entre producciones consolidadas y nuevas apuestas. En tanto, el premio a mejor serie de comedia enfrentará nuevamente a títulos ya reconocidos por la industria con estrenos que lograron un rápido impacto entre la crítica y el público.
Las miniseries y producciones antológicas también tendrán una de las disputas más reñidas de la ceremonia, con propuestas que van desde historias basadas en hechos reales hasta dramas y relatos de suspenso.
En las categorías de actuación aparecen nombres de peso como Gary Oldman, Mark Ruffalo, Zendaya, Jean Smart, Steve Carell y Jason Segel. Además, Jason Bateman volvió a destacarse entre los intérpretes nominados por distintos trabajos.
La ceremonia también tendrá un hecho singular: la actriz Mariska Hargitay, conocida por su papel en La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, será la conductora de la gala y se convertirá en la primera mujer en estar al frente de los Emmy en los últimos 15 años.
'The Gilded Age'
'The Diplomat'
'A Knight of the Seven Kingdoms'
'Paradise'
'The Pitt'
'Pluribus'
'Slow Horses'
'Your Friends and Neighbors'
'Abbott Elementary'
'The Bear'
'Hacks'
'Nobody Wants This'
'Only Murders in the Building'
'Shrinking'
'Margo’s Got Money Troubles'
'Widow’s Bay'
'All Her Fault'
'The Beast in Me'
'Beef'
'DTF St. Louis'
'Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette'
Sterling K. Brown, 'Paradise'
Gary Oldman, 'Slow Horses'
Mark Ruffalo, 'Task'
Rufus Sewell, 'The Diplomat'
Noah Wyle, 'The Pitt'
Carrie Coon, 'The Gilded Age'
Chase Infiniti, 'The Testaments'
Rhea Seehorn, 'Pluribus'
Zendaya, 'Euphoria'
Keri Russell, 'The Diplomat'
Elle Fanning, 'Margo’s Got Money Troubles'
Lisa Kudrow, 'The Comeback'
Quinta Brunson, 'Abbott Elementary'
Ayo Edebiri, 'The Bear'
Jean Smart, 'Hacks'
Steve Carell, 'Rooster'
Yahya Abdul-Mateen II, 'Wonder Man'
Jason Segel, 'Shrinking'
Martin Short, 'Only Murders in the Building'
Matthew Rhys, 'Widow’s Bay'
Riz Ahmed, 'Bait'
Jason Bateman, 'Black Rabbit'
Charlie Hunnam, 'Monster: The Ed Gein Story'
Oscar Isaac, 'Beef'
Matthew Rhys, 'The Beast in Me'
Claire Danes, 'The Beast in Me'
Sally Field, 'Remarkably Bright Creatures'
Carey Mulligan, 'Beef'
Sarah Pidgeon, 'Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette'
Sarah Snook, 'All Her Fault'
'Dancing With the Stars'
'RuPaul’s Drag Race'
'Top Chef'
'Survivor'
'The Traitors'
'Jimmy Kimmel Live!'
'The Daily Show'
'The Late Show with Stephen Colbert'
'Last Week Tonight With John Oliver'
'Saturday Night Live'
Colman Domingo, 'Las cuatro estaciones'
Paul W. Downs, 'Hacks'
Harrison Ford, 'Terapia sin filtro'
Nick Offerman, 'Margo tiene problemas de dinero'
Stephen Root, 'La maldición de Widow's Bay'
Michael Urie, 'Terapia sin filtro'
Tyler James Williams, 'Colegio Abbott'
Dale Dickey, 'La maldición de Widow's Bay'
Hannah Einbinder, 'Hacks'
Janelle James, 'Colegio Abbott'
Kate O'Flynn, 'La maldición de Widow's Bay'
Michelle Pfeiffer, 'Margo tiene problemas de dinero'
Megan Stalter, 'Hacks'
Jessica Williams, 'Terapia sin filtro'
Michael J. Fox, 'Terapia sin filtro'
Brett Goldstein, 'Terapia sin filtro'
Hamish Linklater, 'La maldición de Widow's Bay'
Christopher McDonald, 'Hacks'
Rob Reiner, 'The Bear'
Connor Storrie, 'Saturday Night Live'
Leslie Bibb, 'Hacks'
Jamie Lee Curtis, 'The Bear'
Betty Gilpin, 'La maldición de Widow's Bay'
Cherry Jones, 'Hacks'
Laurie Metcalf, 'Hacks'
Kaitlin Olson, 'Hacks'
Lauren Weedman, 'Hacks'
Warner Bros. Discovery (HBO Max, Adult Swim, Discovery Channel, Food Network): 127 nominaciones.
Disney: 111.
Netflix: 111.
Apple: 87.
Paramount: 55.
NBCUniversal / Comcast: 53.
Amazon: 39.
No Network Affiliation: 6.
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