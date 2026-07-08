Nominados a los premios Emmy: lo mejor de la TV norteamericana

Mariska Hargitay conducirá la gala y será la primera mujer en hacerlo en los últimos 15 años.

En las categorías de actuación aparecen nombres de peso como Gary Oldman, Mark Ruffalo, Zendaya, Jean Smart, Steve Carell y Jason Segel. Además, Jason Bateman volvió a destacarse entre los intérpretes nominados por distintos trabajos.

La ceremonia también tendrá un hecho singular: la actriz Mariska Hargitay, conocida por su papel en La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, será la conductora de la gala y se convertirá en la primera mujer en estar al frente de los Emmy en los últimos 15 años.

La lista completa de nominados

Mejor serie dramática

'The Gilded Age'

'The Diplomat'

'A Knight of the Seven Kingdoms'

'Paradise'

'The Pitt'

'Pluribus'

'Slow Horses'

'Your Friends and Neighbors'

Mejor serie de comedia

'Abbott Elementary'

'The Bear'

'Hacks'

'Nobody Wants This'

'Only Murders in the Building'

'Shrinking'

'Margo’s Got Money Troubles'

'Widow’s Bay'

Mejor miniserie

'All Her Fault'

'The Beast in Me'

'Beef'

'DTF St. Louis'

'Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette'

Mejor actor principal en una serie dramática

Sterling K. Brown, 'Paradise'

Gary Oldman, 'Slow Horses'

Mark Ruffalo, 'Task'

Rufus Sewell, 'The Diplomat'

Noah Wyle, 'The Pitt'

Mejor actriz principal en una serie dramática

Carrie Coon, 'The Gilded Age'

Chase Infiniti, 'The Testaments'

Rhea Seehorn, 'Pluribus'

Zendaya, 'Euphoria'

Keri Russell, 'The Diplomat'

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Elle Fanning, 'Margo’s Got Money Troubles'

Lisa Kudrow, 'The Comeback'

Quinta Brunson, 'Abbott Elementary'

Ayo Edebiri, 'The Bear'

Jean Smart, 'Hacks'

Mejor actor principal en una serie de comedia

Steve Carell, 'Rooster'

Yahya Abdul-Mateen II, 'Wonder Man'

Jason Segel, 'Shrinking'

Martin Short, 'Only Murders in the Building'

Matthew Rhys, 'Widow’s Bay'

Mejor actor principal en una miniserie o película para televisión

Riz Ahmed, 'Bait'

Jason Bateman, 'Black Rabbit'

Charlie Hunnam, 'Monster: The Ed Gein Story'

Oscar Isaac, 'Beef'

Matthew Rhys, 'The Beast in Me'

Mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión

Claire Danes, 'The Beast in Me'

Sally Field, 'Remarkably Bright Creatures'

Carey Mulligan, 'Beef'

Sarah Pidgeon, 'Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette'

Sarah Snook, 'All Her Fault'

Mejor reality

'Dancing With the Stars'

'RuPaul’s Drag Race'

'Top Chef'

'Survivor'

'The Traitors'

Mejor programa 'talk show'

'Jimmy Kimmel Live!'

'The Daily Show'

'The Late Show with Stephen Colbert'

'Last Week Tonight With John Oliver'

'Saturday Night Live'

Mejor actor de reparto de comedia

Colman Domingo, 'Las cuatro estaciones'

Paul W. Downs, 'Hacks'

Harrison Ford, 'Terapia sin filtro'

Nick Offerman, 'Margo tiene problemas de dinero'

Stephen Root, 'La maldición de Widow's Bay'

Michael Urie, 'Terapia sin filtro'

Tyler James Williams, 'Colegio Abbott'

Mejor actriz de reparto de comedia

Dale Dickey, 'La maldición de Widow's Bay'

Hannah Einbinder, 'Hacks'

Janelle James, 'Colegio Abbott'

Kate O'Flynn, 'La maldición de Widow's Bay'

Michelle Pfeiffer, 'Margo tiene problemas de dinero'

Megan Stalter, 'Hacks'

Jessica Williams, 'Terapia sin filtro'

Mejor actor invitado de comedia

Michael J. Fox, 'Terapia sin filtro'

Brett Goldstein, 'Terapia sin filtro'

Hamish Linklater, 'La maldición de Widow's Bay'

Christopher McDonald, 'Hacks'

Rob Reiner, 'The Bear'

Connor Storrie, 'Saturday Night Live'

Mejor actriz invitada de comedia

Leslie Bibb, 'Hacks'

Jamie Lee Curtis, 'The Bear'

Betty Gilpin, 'La maldición de Widow's Bay'

Cherry Jones, 'Hacks'

Laurie Metcalf, 'Hacks'

Kaitlin Olson, 'Hacks'

Lauren Weedman, 'Hacks'

Plataformas

Warner Bros. Discovery (HBO Max, Adult Swim, Discovery Channel, Food Network): 127 nominaciones.

Disney: 111.

Netflix: 111.

Apple: 87.

Paramount: 55.

NBCUniversal / Comcast: 53.

Amazon: 39.

No Network Affiliation: 6.