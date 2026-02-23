Andrea del Boca sorprendió con su ingreso a Gran Hermano 2026

Antes de ingresar, la protagonista de recordadas telenovelas como Celeste habló en su video de presentación junto a Santiago del Moro y dejó en claro que su participación no es simbólica. “Soy una fanática del juego. Entro con mucha ilusión, muchos nervios. Esto será como salir a escena”, expresó. Y remarcó que esta vez no habrá personaje que la proteja: “Van a ver a Andrea”.

Ya dentro de la casa, se mostró emocionada y recorrió cada ambiente con atención. En un gesto íntimo, abrió su valija y colocó sobre la cama un almohadón con el rostro de su hija, Anna Chiara, antes de esperar al resto de los participantes.

La presentación de Andrea del Boca en su ingreso a Gran Hermano

Andrea del Boca GH

Más tarde, explicó con mayor profundidad por qué aceptó el desafío. “Lo que más me gusta es jugar. Por eso estoy acá, para venir a jugar”, afirmó, descartando cualquier especulación sobre una estrategia mediática. Según contó, vive esta experiencia con una intensidad similar a la de un estreno teatral.

Del Boca también comparó su ingreso con una emoción muy personal: “Es como volver a enamorarme. Estoy con ilusión, ansiedad, nervios”. Sin embargo, subrayó la diferencia con su carrera artística: esta vez no interpretará ningún papel. “Acá es Andrea, la que cocina, la que lava, la que ama el orden”, sostuvo.

Competitiva y estratégica, la actriz no ocultó su ambición. “Me encantan los juegos de estrategia. Mi objetivo es ganar en buena ley”, aseguró con determinación. Así, a sus 60 años, apuesta a mostrarse auténtica en un formato completamente distinto a los que marcaron su trayectoria y ya se perfila como una de las grandes protagonistas de esta nueva temporada.