Mirtha Legrand celebró sus 99 años y admitió que le "asusta" llegar a los 100

Durante las entrevistas, la diva sorprendió con una confesión sincera: reconoció que le genera temor la idea de cumplir 100 años. “Me emociona haber llegado a esta edad, nunca me imaginé”, expresó en una de las notas telefónicas de este lunes. Y agregó: “Llegar bien, como estoy, es casi un milagro”. Aunque se mostró lúcida y de buen ánimo, admitió que el número redondo la impacta.

Consultada por el secreto de su longevidad, respondió con naturalidad: “Ninguno. No como nada especial, hago una vida normal, hago gimnasia, trabajo, disfruto y me ocupo de mi familia”. Entre risas, aclaró: “Hago una vida normal, menos cocinar, hago de todo”. También destacó su hábito de lectura y su curiosidad permanente: “No sólo leo, sino que también retengo. Siempre me gustó estar informada; desde chiquita quería saber todo”.

El jardín de la mansión de Marcela Tinayre en Barrio Parque donde se celebrarán los 99 de Mirtha Legrand.

La celebración principal tiene lugar por la noche en la casa de su hija, Marcela Tinayre, donde estará rodeada de familiares y amigos. El evento fue organizado por el decorador Ramiro Arzuaga, quien reveló que la única condición que puso la conductora fue que en la invitación se aclarara que no quería regalos.

Sin embargo, según contó el propio Arzuaga, los invitados igualmente suelen llevar obsequios como flores, bombones, anillos, pañuelos y perfumes, todos artículos que la conductora aprecia. El jardín de la casa será uno de los espacios centrales del festejo y, ante el pronóstico de lluvia, se instalará una carpa.

Para esta ocasión, la ambientación estará inspirada en una frase emblemática de la diva: “Porque yo soy una leyenda, y la leyenda continúa”, un concepto que resume la vigencia y el peso histórico de Mirtha Legrand en el espectáculo argentino.