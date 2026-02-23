Espectáculos |

Como queda la noche de Telefe con la llegada de Gran Hermano

Telefe renueva su grilla de programación a partir de este lunes 23 de febrero, con el debut del reality y el comienzo de la novela brasileña Todas las flores.

Hoy, lunes 23 de febrero, con el debut de "Gran Hermano:Generación Dorada", Telefe renueva su programación de su horario central, pero los cambios no se quedan ahí ya que por las tardes ingresará una nueva novela extranjera.

La nueva “casa más famosa del país” abrirá sus puertas a las 22:15 horas, conviviendo con la recta final de MasterChef Celebrity, mientras que el nuevo culebrón brasileño "Todas las flores" comenzará a emitirse a las 17:30, dentro del tándem de latas del canal de las pelotas.

Así quedará el Prime Time

  • 20.00 hs. Telefe Noticias
  • 21.30 hs. MasterChef Celebrity
  • 22.15 hs. Gran Hermano Generación Dorada
  • 00.00 hs. Espiando la Casa
Así quedarán las tardes

  • 14.30 hs. Cortá por Lozano
  • 16:15 hs. Pasión Prohibida
  • 17:30 hs. Todas las flores
  • 18:15 hs. Bahar
  • 19:15 hs. La traición

