Como queda la noche de Telefe con la llegada de Gran Hermano

La nueva “casa más famosa del país” abrirá sus puertas a las 22:15 horas, conviviendo con la recta final de MasterChef Celebrity, mientras que el nuevo culebrón brasileño "Todas las flores" comenzará a emitirse a las 17:30, dentro del tándem de latas del canal de las pelotas.

Así quedará el Prime Time

20.00 hs. Telefe Noticias

21.30 hs. MasterChef Celebrity

22.15 hs. Gran Hermano Generación Dorada

00.00 hs. Espiando la Casa

Así quedarán las tardes