Escándalo en los premios BAFTA: un insulto racista en vivo quedó en video

El responsable fue John Davidson, quien padece el síndrome de Tourette y cuya historia inspiró la película independiente británica I Swear. El exabrupto quedó registrado por los micrófonos del recinto.

Embed - Polémica en los BAFTA por los insultos racistas de un invitado con síndrome de Tourette

Los Premios BAFTA, sigla de British Academy of Film and Television Arts, son galardones que entrega cada año la Academia Británica para reconocer lo mejor del cine y la televisión. Fundados en 1947, son considerados uno de los galardones más importantes de la industria audiovisual a nivel mundial, junto con los Oscar en Estados Unidos, y suelen marcar tendencia en la temporada de premiaciones.

Antes de que comenzara la ceremonia, la organización había advertido que podían producirse tics o expresiones involuntarias. Davidson incluso fue ovacionado al ingresar. Sin embargo, durante la gala también se escucharon otros gritos dirigidos a la presidenta de la Academia.

images (24) John Davidson, activista británico que convive con síndrome de Tourette e inspiró la película independiente “I Swear”, fue quien lanzó el grito durante la gala.

El conductor Alan Cumming intervino minutos después para explicar que ciertos sonidos o palabras pueden formar parte de cómo se manifiesta el síndrome de Tourette en algunas personas y pidió respeto. Davidson no fue expulsado del evento, aunque decidió retirarse por su cuenta para evitar nuevas interrupciones.

Qué es el síndrome de Tourette

El síndrome de Gilles de la Tourette es un trastorno neurológico que provoca tics motores y vocales involuntarios. Las personas que lo padecen no pueden controlar esos impulsos. En casos poco frecuentes puede aparecer coprolalia, que implica la emisión involuntaria de palabras socialmente inapropiadas.