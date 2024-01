Andrea Rincón salió a aclarar: "No me separé"

Atenta a esta situación, la también modelo decidí salir a desmentir los rumores que se propagaron rápidamente por las redes sociales y que incluso levantaron varios medios.

El mal entendido comenzó con un posteo de Instagram, en el que la morocha planteó: "Hoy sólo quiero agradecer a todos aquellos que me acompañaron y me sostuvieron en el proceso. Sé que para algunos es y fue, más difícil que para otros, pero sin embargo estuvieron ahí inquebrantables, sin soltarme la mano y hasta abrazándome para no dejarme caer. Aunque ni yo hoy entienda, por completo, todo lo que Dios me hizo atravesar este año. Confío ciegamente en él, porque para los que Aman a Dios, todo les ayuda para su bien".

"Jamás imaginé que cuando uno decía ‘me estoy desangrando’, el sentido figurado podría transformarse en literal. Pero ya ven, Dios hace milagros y a veces hay que morir para renacer siendo una mejor persona y más fuerte", sentenció la exvedette.

En sus palabras muchos creyeron que anunciaba su separación y por eso aclaró que ella sigue con Mauricio, quien hace poco fue noticia cuando le propuso casamiento ante toda su familia, y el video se hizo viral

Andrea-Rincon-casamiento.mp4

"La verdad es que no entiendo de donde sacaron eso. El mensaje lo escribí al lado de Mauricio, de hecho la primera parte se la mandé a él. No hay nada más lejos de la realidad", manifestó sorprendida por la lectura que varios hicieron de su post reflexivo en la red Instagram.