Andrés Calamaro visitó a la Selección Argentina

El artista fue invitado por la AFA a la concentración argentina.

La jornada también tuvo un guiño musical. Al compartir un video del entrenamiento en sus redes sociales, Calamaro escribió: "Me gustaría que escuchemos esta edición con 'Para no olvidar'", en referencia al clásico de Los Rodríguez, banda de la que formó parte.

Luego del encuentro, el plantel retomó los trabajos de preparación con la mira puesta en el compromiso frente a Cabo Verde, correspondiente a la puesta a punto del equipo de cara a sus próximos desafíos.