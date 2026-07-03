Andrés Calamaro visitó a la Selección Argentina

El músico estuvo en la concentración de la Selección Argentina en Miami antes del partido frente a Cabo Verde. Recorrió el predio, conversó con los jugadores y recibió una camiseta firmada.
La Selección Argentina recibió una visita especial durante la concentración en Miami, donde continúa con la preparación para el partido frente a Cabo Verde. Andrés Calamaro compartió un encuentro con los jugadores, el cuerpo técnico y dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una jornada que incluyó fotos, conversaciones y un intercambio de regalos.
El cantante fue recibido por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y recorrió las instalaciones donde entrena el plantel dirigido por Lionel Scaloni. Durante la visita también mantuvo un encuentro con Lionel Messi, con quien compartió un abrazo y una breve charla antes de la práctica.
Las imágenes difundidas por la AFA y por el propio artista mostraron a Calamaro junto a Messi, Scaloni, Rodrigo De Paul y otros integrantes del plantel. Los futbolistas aprovecharon el momento para conversar con el músico y posar para las fotografías oficiales.
Como recuerdo de la visita, Tapia le entregó una camiseta oficial de la Selección Argentina con el apellido "Calamaro" en la espalda y las firmas de todos los jugadores.
La jornada también tuvo un guiño musical. Al compartir un video del entrenamiento en sus redes sociales, Calamaro escribió: "Me gustaría que escuchemos esta edición con 'Para no olvidar'", en referencia al clásico de Los Rodríguez, banda de la que formó parte.
Luego del encuentro, el plantel retomó los trabajos de preparación con la mira puesta en el compromiso frente a Cabo Verde, correspondiente a la puesta a punto del equipo de cara a sus próximos desafíos.
comentar