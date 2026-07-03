José María Muscari confirmó que Ernestina Pais estaba en tratamiento por alcoholismo, a una semana de su muerte

En las últimas horas, el director artístico prestó declaración en la fiscalía de San isidro. Habló de cómo fueron los últimos tiempos de la exconductora.
José María Muscari, director artístico de Ernestina Pais en la comedia teatral El divorcio del año -por estas semana en gira por el interior del Gran Buenos Aires-, fue citado a declarar en la fiscalía de San Isidro, para contar qué paso en los minutos previos al accidente ferroviario, que a la exconductora le costó la vida. El artista contó ante la justicia cómo estaba ella y cómo era su rutina laboral.“Eso está bueno aclararlo, para que no se siga tergiversando algo que no existe".
"No estaba llegando tarde a ningún lado, Ernestina. Estaba llegando más temprano que sus compañeros. A una obra de teatro uno llega una hora antes. Ernestina iba a llegar una hora y cuarto antes", comenzó aclarando, José María, ante las versiones que indicaron que la comunicadora estaba demorada en su llegada al teatro, en Tigre, donde en la noche del viernes 26 de julio, Ernestina perdió su vida arrollada por un tren.
“Eso está bueno aclararlo, para que no se siga tergiversando algo que no existe. Erradiquen cualquier pavada que saque el foco de una situación absolutamente triste, angustiante y que no tiene solución", expresó, el director teatral, ante los medios que lo abordaron, en la puerta del lugar.
"Me surgió también el deseo de venir porque sé que hubo una intención de no molestar a Benicio en este momento. Lo mejor era que viniera yo y no su hijo. Que otra persona pueda dar esos datos para que no queden tomados del aire”, compartió Muscari, a fin de proteger a Benicio -único hijo de la exconductora-, por estos días y, claro, también, "asegurarse" ante la justicia de brindar los datos que, para el, son los específicos.
“La veía muy bien. Lamentablemente, es aún más triste decirlo. Si hay alguien que quería vivir, era Ernestina. No era una persona que estaba en una crisis”, compartió, José María, sobre cual era el espíritu de Ernestina, en los últimos tiempos de su vida.
“Obviamente, como es de público conocimiento, estaba en un tratamiento y toda persona que está en un tratamiento lo lucha para siempre, toda la vida. En este caso, en Ernestina era por alcohol”, puntualizó, Muscari, sobre el tipo de patología, por la cual Pais seguía necesitando asistencia.
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