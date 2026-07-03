José María Muscari confirmó que Ernestina Pais estaba en tratamiento por alcoholismo, a una semana de su muerte

CÓMO FUERON LOS ÚLTIMOS DÍAS DE ERNESTINA

“La veía muy bien. Lamentablemente, es aún más triste decirlo. Si hay alguien que quería vivir, era Ernestina. No era una persona que estaba en una crisis”, compartió, José María, sobre cual era el espíritu de Ernestina, en los últimos tiempos de su vida.

“Obviamente, como es de público conocimiento, estaba en un tratamiento y toda persona que está en un tratamiento lo lucha para siempre, toda la vida. En este caso, en Ernestina era por alcohol”, puntualizó, Muscari, sobre el tipo de patología, por la cual Pais seguía necesitando asistencia.