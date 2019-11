"‘Problemas tuvimos todos, quizás me separé por esto, pero seguro también había otros temas", reveló Andy y siguió: "A ella le molestaba al extremo que pusiera la toalla mojada en la cama. Y a mí me molestaba que le moleste tanto. Entiendo que esté mal, pero llega un momento en el que estás sobre reaccionando", dijo sonriente.

"Le molestaba que me sacara el saco y lo dejara tirado. Ea un tema de cada uno. Como a ella le molestaba, lo levantaba. Pero me empezó a molestar que fuera tan obsesiva del orden, y a ella que yo fuera tan ‘bueno, no pasa nada’. Y nos separamos.Yo no quiero vivir así", confió.

ADEMÁS: