Ángela Leiva y el Chelo Weigandt le pusieron punto final a su relación

Lo que hasta el momento eran sólo rumores, se confirmaron en las últimas horas y, según adelantó Ángel de Brito, la pareja habría decidido terminar su relación luego de tres meses. “La distancia por la profesión de ambos fue un motivo. Estaba todo bien, pero en los últimos días, para mí, pasó algo y se pudrió todo. Él sacó todas las fotos de sus redes sociales”, informó el periodista en Bondi.

Embed ÁNGELA LEIVA Y CHELO WEIGANDT SEPARADOS



Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12hs junto a @angeldebritook @dalmaradona @juliargen @negraconte pic.twitter.com/DlG3Mh6hlW — Bondi (@bondi_liveok) March 17, 2025

"Le pregunté a Ángela y me dijo: 'Es verdad que estoy separada y la estoy pasando muy mal. No le quise responder a nadie, por ahora, pero quiero que lo sepas vos y lo cuentes. Yo no puedo hablar del tema porque estoy muy triste'".

Según trascendió, la pareja se habría separado hace una semana y el futbolista habría sido quien tomó la decisión, por lo que eliminó sus fotos con la cantante.

Ángela y Chelo comenzaron a salir a principios de diciembre de 2024 y su relación escaló rápidamente, hasta se rumoreó que estarían comprometidos.

La cantante muestra un perfil de Instagram que aborda principalmente su carrera desde todos los aspectos. Entre tanto, se pueden ver tres fotografías con su exnovio.

Por su parte, el futbolista del Inter Miami también presenta un perfil dedicado a su perfil deportivo y la primera imagen junto a Ángela data cercana al inicio de su relación: es el posteo del 24 de diciembre donde, además, se encuentra la familia del deportista.

image.png

Quién es Mariano Zelaya, el empresario al que Ángela Leiva denunció por violencia de género

El empresario Mariano Zelaya, cercano a San Lorenzo de Almagro, fue denunciado por la artista Ángela Leiva, ex representada suya, por violencia de género, persecución y hostigamiento.

La cantante compartió en sus redes sociales la deanuncia hacia su ex mánager y afirmó: “Desde hace más de 7 años que Mariano Zelaya ejerce sobre mi violencia de género. Violencia psicológica, violencia laboral, violencia económica, persecución, hostigamiento, todo avalado por denuncias hechas x mí y mis abogados en reiteradas ocasiones, logrando obtener a mi favor varias veces perimetrales”.

Además de mánager y productor de artistas musicales como “La T y la M”, Zelaya es dueño de un grupo inversor muy cercano al presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti. Este año, el empresario acercó jugadores para que se sumen a la Reserva.

Uno de los futbolistas que acercó fue el arquero paraguayo Orlando Gill, proveniente del San Lorenzo de aquel país. La particularidad es que el guardameta llegó con 24 años al club y debutó el pasado fin de semana en la última fecha de la Liga Profesional ante Tigre.

Sin embargo, el acercamiento más resonante fue el del defensor central Maximiliano Zelaya, hijo del empresario, proveniente también de San Lorenzo de Paraguay. Con 27 años, el futbolista llegó al ´Ciclón´ para reforzar a la Reserva luego de formarse en Huracán y tener pasos por Almirante Brown, 2 de Mayo de Paraguay y el Rubio Ñú guaraní.