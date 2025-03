Fernando Burlando fue contundente al opinar sobre Morena Rial

La influencer decidió cambiar de abogado y contratar a Miguel Ángel Pierri luego de que el fiscal Patricio Ferrari -a cargo del expediente- solicitara nuevamente su detención. Por ese motivo, Morena apuntó contra expatrocinante y lo acusó de “poner en riesgo su libertad”.

BURLANDO.mp4

En este sentido, Fernando Burlano expresó enfaticamante “Era el abogado de Morena Rial, no soy el papá, ni la familia. Hay cosas que tiene que cumplir ella y otras que debe hacer el abogado. Yo creo que cumplí y está demostrado porque la única que está en libertad en esa causa, cuando trabajé, es ella. Los demás están todos presos”.

El penalista sostuvo que “Todo lo relacionado con sus responsabilidades, son suyas. Yo no la puedo suplir. Espero que este cambio de abogado le venga bien para que ella encare su vida de una manera, como tiene que ser”.

Fernando Burlando explicó que le recomendó a la hija de Jorge Rial que se dedique a sus obligaciones “como debe hacer una mamá, con responsabilidades, que afronte los problemas de manera personal. Que le vaya fantástico, es lo único que le deseo”.

Morena Rial eligió como su nuevo representante legal a Miguel Ángel Pierri, justificando su decisión explicando que el conflicto con su letrado anterior (Burlando) se habría iniciado porque no le respondía sus mensajes.

image.png

Por su parte, Fernando Burlando aclaró que dejó la defensa motivos bien diferentes a los que plantea su exdefendida “Ella vino con ciertas inquietudes, y yo no puedo suplir su cuerpo, no puedo ser ella, hay cosas que las tiene que hacer. Tal vez, la incidencia surgió por eso. Lo importante es que esté bien y encare la vida de una manera prolija” y agregó “Sus cosas, debe cumplirlas. Yo, como profesional, no le erro nunca. No puedo asumir responsabilidades personales”.

image.png

La estrategia del penalista Miguel Ángel Pierri es buscar "una mediación penal" para que Morena Rial sea sobreseída y no descartó pedir de un juicio abreviado por una pena de tres años como máximo.