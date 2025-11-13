Llega "Zambrano", el spin-off de "El Encargado"

image

Fue el propio protagonista quien confirmó la realización de esta serie en una entrevista con la periodista Cecilia Oriolani en el streaming "Núcleo". Goity reveló que "Zambrano" está en la etapa preproducción “Tengo entendido que en estos días voy a poder leer algunas de las cuestiones” aseguró.

"El Puma" Goity adelantó que la filmación de la "Zambrano" comenzaría a mediados de marzo del año próximo “Creo que cuando empecemos a rodar Zambrano, va a salir al aire "El encargado 4", que ya lo hicimos”.

Aunque hasta el momento, ni siquiera el propio Goity sabe con seguridad por donde irá el argumento de la serie -Cohn y Duprat están en el proceso de escritura- la idea es que esté más centrado en la vida personal del abogado Matías Zambrano, el gran antagonista de Eliseo, el encargado que interpreta Guillermo Francella.

“No sé exactamente. En su momento, cuando se fantaseaba con la serie, los chicos tiraban que iba a ir por otro lado, un Zambrano más oscuro, más tribunales. El palo viene por ahí, al poder judicial. Se la agarraron con los encargados, ahora se la van a agarrar con los jueces…Me van a hacer de goma” cerró "el Puma" Goity.