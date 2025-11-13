MasterChef Celebrity: el adiós a Luis Ventura, su presentación fue muy trucha

Los peores platos en la noche de la cuarta Gala de Eliminación fueron los del presidente de APTRA, Julia Calvo y Andy Chango, pero los jurados Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui resolvieron que fuera Luis quien abandone la competencia de cocina.

El chef Martitegui ya había visto que Ventura había cortado muy mal el pescado, de una manera muy distinta a la que había indicado el famoso chef y la falta de procesadora a su curry le jugaron en contra y sellaron su destino al momento de la degustación.

"No la pasé bien porque tuve que manejarme con elementos que no utilizo. Uno de ustedes me rescató" reconoció Luis Ventura ante los tres jurados, y haciendo una clara alusión a Germán Martitegui.

Damián Betular le señaló al periodista que se equivocó al agarrar la parte final de pescado.

Damian Betular fue el encargado de anunciar que era Luis Ventura quien debía abandonar el programa, al conocer la noticia, el periodista alzó sus brazos y saludó todos sus compañeros mientras que era aplaudido.

"Fueron platos y una presencia que mostró una parte tuya que se puede ver en tu casa o con tus amigos. Percibo que lo que hiciste acá es lo que sos", expresó Donato de Santis en el comienzo de la despedida.

"Acá vio el verdadero. Busqué por el lado del show porque no estoy tan preparado para la cocina. Buscaron un personaje popular y tuve que devolver por ese lado" confesó el periodista y luego agregó "Me voy muy agradecido y sabiendo que me llevo algo nuevo, así como cuando hice teatro infantil con Panam , revista con Moria Casán o coreografías con Ricardo Fort. Siempre fui un atrevido de la vida, y así llegué a ser director técnico de fútbol o presidente de APTRA. No sé si me voy siendo cocinero, pero pude aprender a usar ollas y hornallas".

En la despedida, Wanda Nara le aseguró a Luis Ventura que le debe mucho gran parte de su carrera en los medios y que está orgullosa de que él haya participado en la competencia, "Tus platos son reales porque vos sos un tipo real. Aprendí mucho de vos en este medio" le dijo la conductora.

Los eliminados de la actual temporada de Masterchef Celebrity fueron

Jorge “Roña” Castro. Esteban Mirol. Diego "Peque" Schwartzman. Luis Ventura.

Pablo Lescano (abandonó por decisión propia).