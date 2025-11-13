La frase letal de la China Suárez sobre Benjamín Vicuña, luego de la polémica del "papá del año"

"Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras pongan la pava, que mañana es el día de acuerdo y encuentro de abogados de BV y CS. Sólo espero que la China, así como pone 800 mil condiciones, le imponga al "padre del baño" no filtrar más nada a la prensa #ChinaSuarez", comentó un usuario de la red social X.

Y a este posteo fue que la China respondió, doblando la apuesta de sus dichos públicos en contra de su expareja y padre de sus dos todavía pequeños hijos. Con notable enojo contra el actor chileno, la actriz que está a punto de estrenar nueva película por la plataforma Disney, se "despachó con todo".

"Se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas y todo con respecto a mis hijos... Pero es más fuerte que él llorar en cámara", se expresó Suárez, en la red social. Y con esas "letales" frases volvió a dejar en claro que, por lo menos por ahora y aunque sigan intercediendo los abogados, no hay posibilidad de acercamiento alguno con Vicuña.

QUÉ DECÍA EL POSTEO DEL "PAPÁ DEL AÑO"

En el extenso texto, titulado irónicamente "El papá del año", Suárez describe episodios de abandono, destrato y ausencia por parte de Vicuña: “El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda”, escribió, maría Eugenia, meses atrás, en sus redes sociales, dejando al descubierto una terrible interna con Benjamín.

La actriz también relató momentos de soledad mientras amamantaba, viajes cancelados por costar "mucha plata”, y cuestionamientos hirientes que afectaron su autoestima: “ ¿Separarte? ¿Quién te va a querer con tres hijos? El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’”. También reveló que su hija pequeña le pidió agua por la noche y él, como había vuelto de una fiesta, no respondió".

