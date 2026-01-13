Apareció otra mujer: nueva infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Lejos de apagarse, la historia sumó un nuevo capítulo en DDM (América TV), donde el periodista Guido Záffora reveló la aparición de una tercera mujer relacionada con Castro. Según explicó al aire, se trata de una empresaria llamada Valeria, cuyo nombre comenzó a circular en el marco del conflicto que también involucra a Griselda Siciliani y que tendría novedades en las próximas horas.

De acuerdo con el relato de Záffora, el vínculo entre Luciano Castro y Valeria habría sido breve y fugaz, pero se habría dado mientras el actor ya estaba en pareja con Siciliani. El periodista aclaró que la información surge desde Mar del Plata y que se fue construyendo a partir del seguimiento del caso durante el verano.

image

El panelista también detalló cómo se conocieron: Valeria es la dueña de la casa que funcionó como locación para la grabación de una publicidad de antialérgicos protagonizada por Castro. Durante esas jornadas de trabajo, en las que participaron técnicos y producción, se habría dado el primer acercamiento, que luego continuó con el intercambio de mensajes de WhatsApp.

Finalmente, Záffora señaló que la relación incluyó audios subidos de tono y el envío de fotos y videos, siempre en un marco consensuado entre ambos. Según contó, Valeria compartió ese material privado en un grupo de WhatsApp con amigas, lo que terminó sumando un nuevo elemento al escándalo que rodea al actor.