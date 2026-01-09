"Es patético": Luciano Castro asumió su infidelidad tras el audio viral

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2009675656154513613?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2009675656154513613%7Ctwgr%5E3d13b7dcc1ec8f3974668d193dce6b2208bd0ca2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.filo.news%2Fnoticia%2F2026%2F01%2F09%2Fluciano-castro-me-siento-patetico-me-da-mucha-vergueenza&partner=&hide_thread=false LUCIANO CASTRO HABLÓ EN EXCLUSIVA CON "INTRUSOS"



"LO QUE HICE ES PATÉTICO, ME DA MUCHA VERGÜENZA" , Y DIJO: "CON GRISELDA HABLO CLARAMENTE"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/tZJ8fdPlyN — América TV (@AmericaTV) January 9, 2026

Desde Mar del Plata, donde se encuentra junto a Griselda Siciliani, Castro reconoció su responsabilidad y expresó incomodidad al escucharse en la grabación. Dijo sentir vergüenza y describió su actitud como un error propio, sin buscar justificar lo ocurrido ni minimizar el impacto que tuvo en la relación.

En ese marco, explicó que fue él quien habló del tema con su pareja y que la conversación fue directa. Señaló que el episodio dañó un aspecto central del vínculo, como la confianza, y remarcó que no se trató de un acuerdo previo ni de una relación abierta, descartando versiones que circularon tras la difusión del audio.

El actor sostuvo que este tipo de situaciones responden a patrones personales que reconoce y que necesita revisar. En sus palabras, admitió que no es la primera vez que se ve en la necesidad de explicar errores similares, algo que definió como parte de un problema propio que debe enfrentar.

También se refirió al audio que se viralizó en redes sociales, donde se lo escucha con un acento español forzado. Sobre eso, señaló que hoy lo vive con incomodidad y vergüenza, y que la exposición pública agravó el impacto del hecho.

La mirada de Griselda Siciliani

Por su parte, Griselda Siciliani contó cómo se enteró de la situación y explicó que la honestidad es una condición básica en la relación. Reconoció que el episodio fue doloroso y que la exposición mediática no le resulta cómoda, aunque aclaró que el tema fue hablado entre ambos.