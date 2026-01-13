Sabrina Rojas fulminó a Luciano Castro

La conductora de América TV criticó a su exesposo por sus desprolijidades en las relaciones y puso en duda el “discurso empoderado” de la actual novia del actor.
La conductora de América TV, Sabrina Rojas volvió a hablar sobre el escándalo de su expareja Luciano Castro -padre de sus dos hijos- luego de que se viralizaran audios en donde invitaba a salir a una joven danesa que estaba trabajando en España, mientras estaba en pareja con Griselda Siciliani.
Según aseguró la actriz de "Envidiosa" en una entrevista con Moria Casán en su programa de "El Trece", la relación entre ellos no se vio afectada por el escándalo “Yo ya sé quién es. Lo elijo así” expresó.
En su diálogo con Ángel de Brito en el programa "Ángel Responde" en el streaming Bondi, Sabrina aconsejó al padre de sus hijos "dejar de lastimar" mujeres y puso en duda el discurso feminista que utiliza la actriz “Él es un buen tipo, pero hay veces que pensás y decís "dale, boludo, no te podés equivocar tantas veces". Tenés que tener otro cuidado y de verdad es o quedate soltero o dejá de lastimar minas".
Además, Sabrina Rojas cuestionó la “aceptación” de Griselda Siciliani ante las conductas que tiene Luciano Castro, permanentemente, con sus parejas “Yo no creo que a Griselda esto le haya pasado por encima. Ella tan empoderada, de pañuelo verde, estar diciendo "bueno, al gordo lo conozco así y así lo acepto". ¡Me parece que no! "Así lo acepto", no. No tiene por qué estar pasando este momento de estar dando la cara, de que sea un papelón. No, "el gordo no es así", no. "Ojos que no ven, corazón que no siente", pero ojos que no ven, corazón que no siente: no me quiero enterar y nos estamos enterando de todo”.
La conductora de América TV también dejó planteado un interrogante sobre el discurso de independencia que pregona de la actriz de "Envidiosa" "¿Qué tan empoderado es este discurso? No aceptemos cualquier cosa con tal de estar con un cuerpo bonito".
