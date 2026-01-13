Julio Iglesias fue acusado de agresiones sexuales por dos exempleadas

Ambos medios contrastaron los testimonios de las mujeres supuestamente afectadas con entrevistas a profesionales que les atendieron de sus secuelas y dicen disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el compositor español. Los hechos habrían ocurrido en las casas del artista en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.

Las extrabajadoras aportaron a los responsables del extenso reportaje periodístico documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan ambos medios.

El relato de ambas empleadas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

Una de las mujeres se refiere a la residencia del cantante en Punta Cana, en República Dominicana, donde el cantante de 77 años pasa parte del tiempo, como "la casita del terror".

Otra de las empleadas asegura también que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.

El Gobierno español quiere que se investigue "hasta el final"

Después de que se conocieran las denuncias, el Gobierno español pidió que se llegue "hasta el final" en la investigación de los hechos para que no quede "ningún espacio de impunidad". "No vamos a mirar hacia otro lado", aseguró hoy la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y tras otorgar veracidad a las informaciones.

La Ministra de Igualdad española, Ana Redondo, por su parte, recalcó en X que "ante el machismo no se puede mirar para otro lado, porque la negación intensifica el problema" y confió en que "se investigue y se llegue hasta el final".

"Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión", incidió Redondo, al tiempo que la portavoz del Gobierno señaló que, pese a no haber leído en profundidad las informaciones, el trabajo periodístico le merece mucho respeto.