El jueves, el conductor hizo su descargo cuando abrió su programa a las 10 de la mañana, pero sin contestar a la acusación de abuso de poder.

“Se hablaron cosas de mí que no están muy buenas y me parece que un poco sacadas de lugar. Lo único que les quiero decir es que yo fui criado por una mamá y un papá que me inculcaron respetar a las personas. Lo mismo hago con mis hijos. Y desde hace un montón de años, lo que alguna vez dije es qué puedo aportar, aparte de saber cocinar, el tratar de divertir, darle energía a la gente”, dijo Rodríguez Palacios sin entrar en una guerra mediática.

ADEMÁS:

Gegé todavía no brindó nota, sólo lo denunció por las redes sociales. La modelo comenzó una ronda de negociación con abogados por asesoramiento legal para la presentación de una denuncia penal contra el cocinero. Según Jorge Rial (Intrusos), después de efectivizar la denuncia judicial, irá a los medios.

Por lo pronto, Gegé recibió el apoyo de la ex locutora para una acción legal: “Querida Gegé estoy con vos! En estos días me estoy asesorando legalmente para saber qué es lo que puedo contar de todo lo que viví”. Marzol contó en su momento que llegó a un arreglo con la producción cuando habló del tema.