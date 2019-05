Después de culminar la trilogía original, estrenada entre 1999 y 2003, las hermanas Lana y Lily Wachowski decidieron dedicarse a una enorme variedad de proyectos, con un éxito relativamente bajo como fueron Meteoro (Speed Racer, 2008), Cloud Atlas, la red invisible (2012), El Destino de Júpiter (Jupiter Ascending, 2015), y la serie de Netflix Sense8 (2015) que duró sólo dos temporadas.

ADEMÁS:

Pero ahora, y según el director de John Wick 3 Chad Stahelski, las hermanas ya están trabajando en una nueva entrega de esta franquicia fílmica. "Estoy muy feliz de que las Wachowski no solo estén haciendo una nueva Matrix, sino que están expandiendo lo que todos amamos. Y si está cerca del nivel de lo que ya han hecho, no tendrían que hacer más que llamarme y decirme ´Oye, queremos que seas doble de riesgo´ y yo probablemente iría y me dejaría atropellar por un automóvil”, djio el realizador en la alfombra roja de su film, en el que también trabaja Keanu Reeves, la estrella de las Matrix originales.

De acuerdo a Stahelski, Reeves también estaría dispuesto a volver si se lo pidieran.

Lo último que se supo de esta franquicia fue en marzo del año pasado cuando trascendió que el guionista Zack Penn estaba trabajando en un guión que reiniciara la historia, sin la participación de las Wachoswki.