Así es el tatuaje que comparten Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

captura_de_pantalla_334.png La artista lleva un ave en su antebrazo, mientras que el jugador lo tiene en su mano.

A través de Instagram, la periodista Cande Mazzone compartió una foto del futbolista de la Selección Argentina y otra de la artista en donde se los pueden ver luciendo un tatuaje muy similar de un águila o ave.

En las imágenes se puede ver que De Paul lleva impreso el tatuaje en una de sus manos, mientras que Tini lo tiene grabado en uno de sus brazos. "¿Mismo tatuaje?", se preguntó la comunicadora haciendo una encuesta en la que todos sus seguidores respondieron que sí.

tini-stoessel-y-rodrigo-de-paul-1593960.jpg Historia de Instagram de Cande Mazzone.

Cami Homs habló sobre la versión de un compromiso entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Hace algún tiempo se rumoreaba en las redes sociales la posibilidad de que la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul se comprometieron en sus vacaciones, y a pesar de que no hay confirmaciones oficiales de esta noticia, Camila Homs opinó al respecto en una de sus ultimas entrevistas.

En un móvil para Intrusos a la influencer le consultaron si estaba al tanto de este compromiso y ella respondió: “No, la verdad que no. No me corresponde hablar de ellos. No sé si es verdad o si no”, dejando la duda acerca de dicho compromiso.

A pesar de eso, Cami Homs confesó que el dialogo con su ex marido es mucho mejor que antes: “Como siempre, cordial. No tengo mucha comunicación, es el padre de mis hijos y siempre que tenga comunicación con ellos todo perfecto. Ya está todo más tranquilo”.