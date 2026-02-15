Joaquín Levinton volvió a los escenarios: así fue su ingreso en una camilla

ssstwitter.com_1771160429617 El video en el que Joaquín Levinton entra al escenario del Cosquín Rock en una camilla.

Mientras las pantallas repasaban los títulos que circularon en los medios sobre su salud en diciembre, una ambulancia ingresó al predio cordobés. De allí, dos enfermeras bajaron una camilla tapada por una manta blanca y la llevaron hasta el centro del escenario. De un momento al otro, Levinton saltó de la camilla y comenzó a cantar "No se llama amor", desatando la locura de un público que celebró su recuperación.

Este regreso marca el cierre de una etapa difícil que comenzó una madrugada de viernes en el bar El Timón, en Palermo. Allí, el músico sintió un fuerte dolor en el pecho y fue asistido rápidamente por un mozo del lugar. Los síntomas, que incluían sudoración intensa y presión alta, derivaron en un traslado de urgencia por el SAME hacia el Hospital Fernández. En dicho centro de salud se le realizó un cateterismo y se le colocó un stent para estabilizarlo.

El 15 de diciembre recibió el alta, manifestando en diversas ocasiones su agradecimiento al sistema público de salud y a los profesionales por la celeridad de la atención.

La experiencia del cantante no sólo quedó en lo personal, sino que tuvo un impacto inesperado en sus seguidores. Tras conocerse los detalles de su descompensación, un fanático reconoció síntomas similares en su propio cuerpo y acudió a un centro médico, donde también fue intervenido con dos stents. El hombre agradeció públicamente al músico, asegurando que su historia le dio el impulso necesario para actuar a tiempo. Incluso en los controles posteriores, Levinton no perdió su chispa característica; llegó a bromear con el personal del hospital al cruzarse con una supervisora llamada Susana Giménez, como la conductora argentina.

Durante todo el proceso de recuperación, el apoyo familiar fue el pilar fundamental para el artista. Levinton compartió su proceso junto a sus padres, Carlos y Susana, destacando el valor de las muestras de afecto recibidas por parte de sus allegados y seguidores. Hoy, con el alta médica definitiva y el optimismo que lo define, el músico encara esta nueva etapa con la mirada puesta en sus proyectos artísticos, decidido a dejar atrás el susto del infarto y seguir compartiendo su vida sobre las tablas.