El mes pasado, la panelista de LAM tuvo un picante cruce con Jorge Rial, quien escribió en Twitter que esperaba con ansias el debut de la joven en el Bailando para hacerse un picnic. Ese mensaje fue luego de que Yanina criticara el look que Rocío Rial usó en el casamiento del conductor de Intrusos.

"Yo vi la coreografía. Con ella no soy la panelista de la mañana, soy una idiota, babosa. Yo la veo divina, pero tengo los típicos miedos de madre, no que sufra ni que la ataquen porque se sabe defender re bien...", comenzó diciendo Yanina en El Diario de Mariana, sin terminar la frase, dado que Marina Calabró comentó: "Si yo fuera una ignota participante del Bailando, voy por tu hija, para buscarte la lengua (a vos)". Claramente son muchos los "enemigos" que tiene Yanina y la semana pasada fue Jorge Rial quien le advirtió que este era su momento de poder vengarse por algunos comentario que tuvo ella para con el nieto y la hija del conductor de Intrusos.

Por eso cuando Marina le aseguró que todos iban a estar esperándola a Lola, su mamá aseguró que ya tiene todo pensado y hasta pensó en una estrategia. Amo que seas panelista de espectáculos acá, conmigo.

Me van a buscar todos, pero ya le aposté a Ángel (de Brito) que, desde el lunes, voy a estar muda con todo lo relativo a Lola. Te juro por Dios que sí. Un hijo lo puede lograr". Y remarcó: "Ella no me pidió nada", aseguró Yanina. Por su parte Jorge Rial también le mandó un mensaje: "Yanina critica a los demás y cuando vos la criticás se pone en víctima y dice que la amenazás.

Critica todo la contadora frustrada. Dice que la tengo amenazada porque dije iba a empezar su hija en el Bailando y vamos a estar todos esperándola para hacer un picnic", dijo Rial. Pero Yanina no se quedó en silencio y respondió: "Tengo un tema de amor y odio con Rial. El fue el primer tipo que me ofreció ir a la televisión pero en su momento yo no me animé. Siempre digo que para mí Rial es el mejor en lo que hace, por ahí ahora está en un debacle, no estaría midiendo y tendría que pensar en una renovación. Nos detestamos mutuamente pero asumir que para mí él es el mejor, nadie te mira y te pregunta como él. Es espectacular en lo que hace", dijo.

Mañana será el debut de la hija de Yanina y su presentación formal en los medios. No se sabe como bailará, pero de lo que sí hay certezas es que traerá polémica.