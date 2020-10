"Fue algo que tenía que ver con los brackets de mi pareja, no con los míos. Terminé en el cirujano plástico. Mal", señaló el letrado; mientras que el conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, aclaró: "estabas teniendo un acto íntimo de sexo oral y te cortó feo".

Por lo que Burlando aseguró que lo "cortó y fue importante. No fui a una guardia, llamé a un amigo que es cirujano plástico y me tuvo que coser" e insistió en que "a partir de ese momento soy un observador de los brackets, los miro mucho y no sé si hay mejores, para mí son todos iguales".

Cabe recordar que el año pasado Barby había revelado esa misma situación en "Pampita Online", el ciclo que conduce Carolina "Pampita" Ardohain, y lanzó una advertencia a todos los que usan ortodoncia: "si usás brackets, tené cuidado".