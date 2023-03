Barby Silenzi y El Polaco, separados por "una mentira"

Barby, que se encuentra en Carlos Paz, Córdoba, haciendo temporada de teatro con “Sex” comenzó a revelar indirectas sobre que su relación estaría pasando un mal momento.

La modelo publicó una foto en su cuenta de Instagram acostada en la cama mientras hace la seña de “fuck you” con el dedo. “La mentira destruye la confianza”, escribió Barby y añadió: “Porque es casi imposible volver a creer a quien hemos descubierto”.

Mientras que en Socios del Espectáculo revelaron cuál habría sido la mentira de El Polaco que despertó la furia de Barby.

“El Polaco le mintió, pero feo. Porque le dijo que se iba a California en un viaje a grabar un programa con Dante Gebel y después tres días a Miami, y resulta que Barby se terminó dando cuenta que no es cierto”, aseguró Paula Varela.

Y añadió: “No solo no tenía que trabajar, ni fue a este lugar, porque ella llamó y las grabaciones comienzan recién en abril. Sino que él se fue a Disney a llevar a su nena (Alma, su hija con Soledad Aquino)”.

Fp-hUu2X0AQis0Y.jpg Barby Silenzy se cansó de El Polaco.

Fue la propia Barby quien después dio declaraciones del hecho en Intrusos. “Hubo una mentira que me molestó un montón. Que no me gustó y no me gustó nada. Porque decime la verdad, Flaco, ya estamos grandes y nos conocemos mucho”, disparó la bailarina.

“Acá no se trató de una infidelidad ni de la aparición de otra mujer. Acá lo que pasó fue lo siguiente: él me dijo que se iba a un programa en California pero después me entero que no, que no fue a California, y que apareció en Disney. ¿Pero cómo no me lo decís, no me lo avisas?”, agregó Barby sobre El Polaco con quien tiene una hija.

Además, la bailarina reveló cómo descrubió la mentira y confirmó la separación. “Cuando me enteré, lo primero que quise hacer fue confirmarlo. Y como conozco al productor que los lleva a California le pregunté, y tal cual él no había ido, estaba en Disney. Entonces le pregunté qué hacía por ahí, y como la respuesta no llegaba ni llegó nunca, también me enojé. Así que ahora estamos separados”, sentenció.

“Los dos nos enojamos y nos bloqueamos”, explicó y añadió: “Hoy por hoy estamos separados, pero mañana no sé qué puede pasar”.