Julieta Prandi se descompensó en la última audiencia del juicio: el miércoles se conoce la sentencia

“Acaba de finalizar esta audiencia de alegatos y en estos momentos los médicos están atendiendo a Julieta Prandi porque está muy mal”, dijo en Intrusos, en América TV, el periodista Alejandro Guatti.

Embed - Julieta Prandi se descompenso al escuchar los alegatos

La modelo estuvo acompañada por su familia, amigos cercanos y su abogado, Javier Baños, quien estaba preparando todo para hablar con la prensa, pero tuvo que reingresar al recinto para asistir a su clienta.

“Ha sufrido una crisis luego de hacer su alegato, Contardi salió de la sala en ese momento y estamos aguardando novedades”, contó el enviado por el ciclo de espectáculos. El próximo miércoles se dará a conocer el veredicto y la defensa de Prandi pidió 20 años de prisión, dijeron.

“Fue luego de hacer un alegato, donde hizo muchos pedidos y luego de enterarse todo lo que había declarado la defensa de Contardi, de que todo esto era un invento de Julieta. Cuando tenía que decidir la Justicia, la tenencia de los hijos, ella hizo su alegato y por la emoción contenida durante todo este tiempo, estalló en crisis Julieta Prandi y está siendo atendida en este momento por los médicos”, agregó. “Cuando terminó su alegato, su exposición, se quebró en llanto y está teniendo una crisis”, cerró.

image Julieta Prandi, con su familia y su abogado.

La palabra de Julieta Prandi

Con anteojos de sol, la voz temblorosa y sensibilizada se enfrentó a los micrófonos. “Después de decir lo que siento y la justicia que creo que merezco recibir, pedí por favor que por seguridad mía, de mis hijos y de mi familia que se ordenase la prisión preventiva hasta que se conociera la sentencia, que es el día miércoles a las 9 de la mañana. No fue otorgada la detención y es por eso que pedimos el botón antipánico y la custodia policial”, comenzó diciendo la conductora, en diálogo con los medios.

“Tiene una prohibición de acercamiento y una prohibición de salir del país, pero de todas maneras eso a mí no me deja tranquila porque sé los bueyes con los que aro. Sé de lo que es capaz, sé que no necesita hacerlo por sus propios medios, sé que puede mandar a cualquier individuo. Está rodeado de gente nefasta, por lo tanto, yo no me iba a retirar del tribunal sin custodia policial y botón antipánico”, explicó acerca de las razones detrás de su pedido de protección.

Embed - La palabra de Julieta Prandi: "No tengo dudas de que va a haber justicia"

Le prohibieron salir del país al ex deJulieta Prandi: el miércoles darán el veredicto

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana le prohibieron este viernes salir del país a Claudio Contardi, denunciado por Julieta Prandi.

Así lo determinaron en el marco de la jornada de alegatos del juicio, donde el fiscal Cristian Fabio, a cargo de la acusación, solicitó 20 años de prisión para el imputado y su detención inmediata, mientras que la querella pidió 50. La defensa de Contardi, por su parte, dijo que todo el proceso judicial debe ser declarado nulo.

Ahora, los magistrados deberán evaluar las pruebas y emitir su veredicto al respecto. La resolución se dará a conocer el próximo miércoles.