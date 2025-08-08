Coki Ramírez está abierta a iniciar una relación con Javier Milei

“Yo a Javier Milei le creo y creo que el tipo quiere hacer las cosas bien. Pero hay demasiada mugre que remover” explicó la actual conductora de "Se siente Argentina" por la TV Pública.

COOKI

Santiago Riva Roy, cronista de "LAM" de América TV, le consultó a la cantante si aceptaría tener una cita con el presidente Javier Milei. Ella, lejos de reaccionar mal, se mostró muy dispuesta a conocerlo y elogió su inteligencia.

"Si te tiro nombres, el presidente Javier Milei, ¿qué te parece?" le preguntó el periodista, a lo que la cordobesa respondió “Tiene algo, algo debe tener, si Yuyito y Fátima (Florez) salieron con él, no sé, es como un misterio el Presidente” reflexionó, y dobló la apuesta “Charlaría con Javier Milei, me parece que tiene una cabeza… Hablaría con él horas y horas y ahí hay que ver si hay piel”.

COKI

“Sí, yo estoy sola. Si me escribe Milei y me invita a salir, y me dice 'charlemos, vamos a ver una ópera' ¿sabés cómo voy?” reconoció entre risas Coki Ramírez y hasta confesó que no tendría problemas en adaptarse a los gustos del presidente “Me entretienen los hombres inteligentes, después se ve el tántrico y el no sé qué. Hoy no tengo prejuicios”.