Barby y El Polaco revelaron el sexo y el nombre de su bebé

La pareja contó que esperan una nena a la que bautizarán "Abril". Ambos son padres de tres hijas de otras parejas

La tercera vez no fue la vencida para El Polaco. Con Barby Silenzi no pudo ser "el varón". El cantante es padre de Sol, fruto de la relación con su par La Princesita Karina, y de Alma, la hija que tiene con Valeria Aquino. Con Silenzi, el varón no llegará por ahora, dado que los estudios de genética revelaron que se viene la tercera mujer.