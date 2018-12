Beatriz Salomón salió bien de la operación de cadera

En tiempo récord y gracias a la colaboración de un admirador anónimo, quien donó la prótesis, a Salomón la operaron y todo salió perfecto.

“Me colocaron la prótesis en la cadera y la operación ha salido satisfactoria de acuerdo a lo previsto”, dijo Salomón con la voz firme en una charla con DiarioShow.com desde una habitación del Hospital Fernández donde se encuentra atravesando el proceso postoperatorio.

La actriz y ex vedette está acompañada de manera permanente por sus hijas y sus hermanos Guillermo y Daniel. “En tres días me aseguraron que me van a dar el alta para continuar la evolución en mi propia casa”, agregó Beatriz para señalar que “estoy contenta porque en poco tiempo voy a poder estar en actividad”.

Roberto Piazza, su amigo, contó que la prótesis la acercó un admirador de ella quien no solo no quiso dar el nombre, sino que además pidió que no se hiciera publicidad del hecho. Todo un gesto a admiración.

