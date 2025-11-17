Benjamín Vicuña, harto del conflicto con la China Suárez

El padre de Magnolia y Amancio reconoció que toda esta situación lo supera. “No depende de mí, estoy con mis hijos y laburo. Del otro lado ya no hay mucha vuelta que darle, me parece muy triste”, comentó y, enseguida, dejó en claro que no está dispuesto a seguir alimentando la exposición mediática del conflicto.

Vicuna

“No entiendo por qué se habló de la intimidad. Estuvimos seis años, dos hijos hermosos y mucho amor. Son cosas que tienen que ver con la pareja, no sé por qué del otro lado se insiste con lo mismo”. expresó el actor chileno, dejando en evidencia su molestia por la actitud de su expareja.

El periodista Rodrigo Bar le consultó sobre a la frase que dijo María Eugenia Suárez sobre sentirse “enterrada” y la respuesta de Benjamín Vicuña fue categórica “Si fue así, lo siento muchísimo. La verdad, me pone súper triste como cualquier separación. No quiero seguir hurgando en esta situación. Me da mucho pudor por mis hijos”.

Captura de pantalla 2025-11-17 a las 10.19.09p.m.

En otro tramo de la nota exclusiva lograda por el notero de Yanina Latorre-, el artista remarcó que la ruptura no tuvo nada extraordinario, pero que la exposición mediática la convirtió en un espectáculo: “Acá nadie mató a nadie. Fue una pareja que se separó y todo esto me parece muy raro y patético”.

Para terminar -ante la insistencia del periodista-, Benjamín Vicuña manifestó su deseo de cerrar este tema y volvió a mostrar su clara su molestia por la actitud de El Trece. “Espero que esto termine. Traté de cerrar el capítulo por el bien de todos. Tampoco entiendo por qué trabaja en Canal Trece, pero bueno no entiendo nada”.