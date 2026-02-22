Juan Etchegoyen: el nuevo "villano" del espectáculo

Egresado como locutor del ISEC -Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación- en 2016, sus inicios están vinculados directamente al periodismo deportivo y a la producción periodística.

Actualmente, se lo puede ver de lunes a viernes en "MBA - Mediodía Bien Arriba" con Carlos Monti -de 13:30 a 15 en la TV Pública- y en "Mitre Live" -a las 17 hs en el streaming de Radio Mitre-.

Además, junto a Meli Vinci, conduce el programa "Juernes" -jueves a las 17 en Stream Room de la Televisión Pública-, su columna de espectáculos en Infobae en vivo -viernes de 9 a 12 en el stream de Infobae- y participa en "Polino auténtico", ciclo conducido por Marcelo Polino -los sábados a las 13 en Radio Mitre AM790-.

Por la cantidad de primicias que atesora diariamente, el periodista Carlos Monti lo bautizó "bombita" Etchegoyen.

El Mundo del Espectáculo

La llegada de Juan Etchegoyen al mundo del espectáculo se produjo en Radio Mitre, cuando pasó de productor de programas deportivos a protagonizar entrevistas mano a mano con las celebridades, algo que se potenció en el 2020 -via zoom-, con la pandemia de COVID-19. Hoy, las primicias ¿le llegan o las busca?.

01 - JE - El Mundo del Espectaculo

Repercusiones

Hábil a la hora de las entrevistas y de como contar las primicias, Juan Etchegoyen encontró la fórmula para generar mayor repercusión con sus noticias. ¿Cuál de las informaciones que dio logró mayor repercusión? ¿Con cuál -para su sorpresa- no pasó nada?

02 - JE - Repercusiones

Famosos y famosos

Hay famosos que habitualmente toman bien la noticias que se dan de ellos, pero hay otros a los que parece que todo les molesta. ¿Cuál fue su experiencia? La importancia de comunicar con el respaldo de la información. ¿Cuáles son los temas de los que Juan Etchegoyen prefiere no hablar?.

03 - JE - Famosos y famosos

¿Quién es Juan Etchegoyen?

Esta clásica pregunta reveló una serie de aspectos desconocidos de Juan Etchegoyen, un periodista que cambió los botines de futbolista por los micrófonos y las cámaras de televisión. Su fanatismo por River Plate y el recuerdo del tristísimo día en el que el club de sus amores se fue al descenso.

04 - JE - Quien es Juan Etchegoyen

image Juan y Tina

Ser un poco mejor

Juan Etchegoyen se reconoce muy exigente y por eso trabaja todo el día, para tener siempre la mejor información -de primera mano- y lograr las primicias más calientes. Aunque muchas veces lo lamenta, elige no dar una primicia si no tiene la confirmación. ¿Puede despegarse del teléfono?

05 - JE - Ser un poco mejor

Ay Juancito

La infancia de Juan Etchegoyen, entre Las Cañitas -en CABA- y Martínez, localidad del Partido de San Isidro, provincia de Bs As. Sus inicios como periodista deportivo en una radio zonal, y el primer desafío como conductor radial.

06 - JE - Juancito

Introvertido

Un aspecto desconocido de Juan Etchegoyen que sorprende, es el del niño introvertida y con poca comunicación con los demás, y que como hombre terminó convirtiéndose en un destacado comunicador de radio, televisión y streaming. El recuerdo de su experiencia con Radio Nitro y el deseo para su futuro profesional.

07 - JE - Introvertido

En pareja con Tina León -locutora y asesora de imagen- desde hace ocho años, disfruta de su vida familiar junto a su pequeña gatita.

De aspecto relajado y despreocupado, Juan Etchegoyen está permanentemente conectado a su teléfono, trabajando, buscando información.

Con las clásicas expresiones "Tremendo", "¿Esta chequeado, no?", "Que mambo" y "Es letal" -su marca registrada-, le pone una cuota de humor a la seriedad con la que presenta las primicias.

Mientras tanto, Juan Etchegoyen disfruta siendo el nuevo "villano" del espectáculo

