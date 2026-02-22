Jimena Monteverde volvió a la mesa de Mirtha Legrand y hubo un momento emotivo

El encuentro se produjo en la antesala de lo que será el cumpleaños número 99 de la conductora. En el inicio del ciclo, Mirtha dejó entrever su alegría por el retorno de su compañera al comentar: “Señor director, ¿qué comemos hoy? Ah, no, esta Jimenita con nosotros. Ay, director o Jimena, adelante”. A pesar de que en el primer bloque se emitió un video, la "Chiqui" adelantó que sobre el final habría un encuentro cara a cara: “La aplaudimos, y alguien me contó que después al final viene, que va a entrar. Porque vieron todo el lío que se armó. Algo que no tuvo ninguna importancia, pero para mí sí, porque le he tomado mucho afecto y hacíamos un diálogo divertido”, explicó.

ssstwitter.com_1771767658348 El video del emotivo reencuentro entre Mirtha Legrand y Jimena Monteverde.

El momento de mayor carga emocional se vivió en el cierre del programa, cuando Monteverde ingresó al aire, visiblemente conmovida. La diva la recibió con calidez. “Tenemos a Jimena que viene. Jimena, qué linda, me hacés llorar, fue tan escandaloso todo lo que han dicho”, expresó Legrand ante las lágrimas de la chef. Con la voz entrecortada, la cocinera le devolvió el gesto: “Buenas noches, a mí también. Para mí es un orgullo estar en esta mesa, y estoy feliz de estar con vos, que estés tan linda, tan bien y tan maravillosa. Tus palabras no las dice cualquiera en este medio. Solamente la número uno se juega por su equipo”.

Para distender el clima, Mirtha le consultó sobre su labor diaria, a lo que Jimena respondió con su habitual desparpajo: “Hoy hice unas salchichas envueltas. Todo no se puede Mirtha”. Sin embargo, la conductora volvió a centrarse en el revuelo mediático de las últimas semanas: “¿A vos no te sorprendió todo este escándalo? Yo no salgo de mi asombro. No me digas más la número uno. Yo veía que se decía boicot contra Mirtha. ¿Qué me va a hacer un boicot? Con tal de vender, hoy en día, por un punto de rating la gente hace cualquier cosa. Bueno Jimenita, me encanta que vinieras. ¿No te cansa todos los días la televisión? ¿No me extrañás?”.

Antes de retirarse, Monteverde despejó cualquier duda sobre su futuro en el ciclo y confirmó que seguirá acompañando a la diva en sus cenas televisadas. Ante la pregunta de Mirtha sobre si su presencia era solo por esa noche, la cocinera fue tajante: “No Mirtha, a partir de hoy y para siempre. Me van a tener que esperar un ratito que termine mi vivo y vengo para acá. Por vos, lo que sea”.

De esta manera, se puso fin a un período donde la producción debió innovar con recursos tecnológicos para mantener el espíritu de cercanía que identifica a la dupla.