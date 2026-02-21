En el Barro arrasa en el Top 10 y Netflix confirmó una nueva temporada con más conflictos en La Quebrada

Desde su lanzamiento el 13 de febrero pasado, la segunda parte se convirtió en un verdadero suceso: lideró el Top 10 semanal en la Argentina y logró ingresar al ranking global de la plataforma, ubicándose entre las series de habla no inglesa más vistas, con 2,5 millones de visualizaciones en el mundo. El impacto internacional fue clave para acelerar la confirmación de nuevos episodios.

La China Suarez fue una de las nuevas caras en la segunda temporada de En el Barro.

El anuncio llegó a través de un video publicado en la cuenta CheNetflix, donde la protagonista, Ana Garibaldi, juega con la expectativa del público ante la pregunta sobre una posible continuidad. Tras insinuar un “no”, finalmente confirma el “sí”, desatando la celebración de los seguidores y ratificando que la historia de las internas de La Quebrada continuará.

Una publicación compartida por Che Netflix (@chenetflix)

En cuanto a la trama, la tercera temporada profundizará las tensiones internas dentro del penal y el nuevo equilibrio de poder que dejó el último episodio. Algunos personajes lograron fortalecerse, mientras que otros quedaron expuestos y en una situación incierta, lo que abre la puerta a enfrentamientos, traiciones y giros narrativos más intensos. También se anticipa el regreso de figuras que dejaron sus historias abiertas, como María Becerra y Juana Molina, cuyos personajes tendrán mayor desarrollo en la nueva etapa.

Realizada junto a Underground, división de Telemundo Studios, la serie se consolidó como un producto de alto impacto internacional, combinando drama, suspenso y la crudeza de la vida en prisión con un enfoque centrado en mujeres que luchan por sobrevivir en un sistema hostil.

Aunque todavía no se anunció una fecha oficial de estreno, todo indica que la producción comenzará en los próximos meses. Con la tercera temporada confirmada, En el Barro busca afianzarse como uno de los títulos argentinos más fuertes dentro del catálogo global de Netflix.