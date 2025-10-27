Nancy Pazos sobre Diego Santilli: "Es una mala influencia para mis hijos"

La conductora estuvo invitada en el canal de streaming Olga para hablar acerca de los comicios nacionales del último domingo y allí sorprendió con sus fuertes declaraciones en contra de su expareja y padre de sus hijos: "¿Le mandas felicitaciones si le va bien a tu ex?", le consultó Nati Jota, conductora del envío de plataforma, lo que generó la respuesta de la comunicadora.

"No, no quiero que le vaya bien...", aseguró Nancy, en vivo, y sin pelos en la lengua, al hablar del resultado que esperaba para su expareja. Ante ese comentario, la influencer intentó reflexionar, en voz alta: "Pero es familia, qué sé yo...". Y allí Nancy Pazos explicó la razón por la que se siente más que alejada de Santilli, de quien se separó en el 2013.

"No, pero se transformó en un ser humano extraño para mí, totalmente extraño. Es una mala influencia también para mis hijos, que son bastante libertarios", manifestó, Pazos, sin vueltas. "Y, digamos que el padre es candidato, chicos (ganó la elección en la Provincia de Buenos Aires por la alianza La Libertad Avanza-Pro. Generacionalmente también están muy influenciados por lo que piensan los chicos a esa edad".

LA REACCIÓN DE ROBERTITO FUNES UGARTE CONTRA NANCY PAZOS

Robertito Funes Ugarte aprovechó el reciente resultado en los comicios para lanzar una indirecta filosa hacia su colega Nancy Pazos, con quien viene de varias polémicas públicas y discusiones en televisión, hace largos meses. Y que las diferencias entre ellos parecen irreconciliables.

"La gente lo votó, y él eligió a una buena, linda y joven mujer que lo eleva. #LLA”, publicó Robertito, en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de Santiilli con Analía Maiorana juntos, la música de Siouxsie And The Banshees, los emojis de un corazón y un pulgar para arriba bancando al político.