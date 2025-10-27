Oriana Sabatini presumió su pancita en la boda de Peque Schwartzman

La influencer Oriana Sabatini -amiga de los recién casados- viajó desde Italia para estar presente en el evento y se llevó todas las miradas con su look sexy, que dejaba ver su pancita de casi cinco meses de embarazo.

Captura de pantalla 2025-10-27 a las 11.36.06a.m.

La esposa del futbolista de la Selección Argentina Paulo Dybala, lució un vestido exclusivo del diseñador Marcelo Giacobbe para esta gran fiesta de casamiento, se trató de un vestido largo, de color negro, con un pronunciado escote, aberturas en los costados y detalles color plata.

orianasabatini_1761575690863 (1)

A diferencia de lo que sucede en otras oportunidades en las que las mujeres que prefieren no exhibir tanto la panza de embarazada, la sobrina mayor de Gaby Sabatini lució un vestido ajustado, que mostraba sus curvas y marcaba su embarazo.

image

En las historias que subió a su cuenta personal de Instagram, Oriana mostró lo bien que lo pasó en la fiesta de bodas de sus amigos, y aprovecho para reencontrarse con sus amigas.

image

En uno de los momentos más divertidos de la noche, "el Peque" Schwartzman y Eugenia De Martino se subieron al escenario junto a Hernán y La Champion Liga para cantar sus canciones más memorables, mientras los invitados disfrutaban de la sorpresa.