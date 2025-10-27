Lissa de Bandana le tiene miedo por la pareja de Lowrdez

Durante un diálogo con periodistas, Lissa admitió que atraviesa muchos momentos de angustia y de temor ante la exposición pública que tuvo el caso “Cabe la posibilidad de que intente lastimarme. Está muy enojado y expuesto”.

Embed

La cantante Bandana explicó que fue Mabel -la madre de Lowrdes Fernández- la primera que impulsó la denuncia policial, y que al ver esa situación, ella decidió acompañarla en todo ese proceso “Mabel tuvo la iniciativa y yo la seguí. Igual tengo un botón antipánico, me lo dieron el sábado”, contó.

image

Visiblemente afectada, Lissa Vera reconoció que no confía en la reacción de Leandro Esteban García Gómez, de 47 años, y teme que su actual enojo lo lleve a actuar de manera más violenta “No me cabe la menor duda de que puede lastimarme. Él nunca se atrevió a gritarme a mí, pero no sé ahora, porque está muy enojado”.

image

Lissa Vera continúa acompañando de cerca a la familia de Lowrdez Fernández, mientras que la cantante permanece bajo resguardo en la casa de amigas y en contacto con profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica.

A través de su testimonio, Lissa intenta visibilizar la gravedad del caso y remarcar la importancia de no minimizar las señales de violencia doméstica, tanto hacia Lowrdez como hacia quienes la apoyan.