Lissa de Bandana le tiene miedo por la pareja de Lowrdez

La cantante de Bandana habló sobre el clima de tensión que se vive en torno a su compañera y reconoció sentir miedo por el hombre denunciado.
Lissa Vera, integrante del grupo Bandana y amiga de Lourdes Fernández (Lowrdez), habló sobre la delicada situación que atraviesa su compañera de banda y manifestó su preocupación por el permanente comportamiento de Leandro Esteban García Gómez -pareja de la artista protagonista del hecho policial de la semana pasada-, denunciado por presunta violencia de género.
Durante un diálogo con periodistas, Lissa admitió que atraviesa muchos momentos de angustia y de temor ante la exposición pública que tuvo el caso “Cabe la posibilidad de que intente lastimarme. Está muy enojado y expuesto”.
La cantante Bandana explicó que fue Mabel -la madre de Lowrdes Fernández- la primera que impulsó la denuncia policial, y que al ver esa situación, ella decidió acompañarla en todo ese proceso “Mabel tuvo la iniciativa y yo la seguí. Igual tengo un botón antipánico, me lo dieron el sábado”, contó.
Visiblemente afectada, Lissa Vera reconoció que no confía en la reacción de Leandro Esteban García Gómez, de 47 años, y teme que su actual enojo lo lleve a actuar de manera más violenta “No me cabe la menor duda de que puede lastimarme. Él nunca se atrevió a gritarme a mí, pero no sé ahora, porque está muy enojado”.
Lissa Vera continúa acompañando de cerca a la familia de Lowrdez Fernández, mientras que la cantante permanece bajo resguardo en la casa de amigas y en contacto con profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica.
A través de su testimonio, Lissa intenta visibilizar la gravedad del caso y remarcar la importancia de no minimizar las señales de violencia doméstica, tanto hacia Lowrdez como hacia quienes la apoyan.
