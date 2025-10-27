Lowrdez Fernández: qué dice el informe de la Oficina de Violencia de Género

El equipo interdisciplinario de la OVD evaluó distintos indicadores de control, aislamiento y sometimiento psicológico que ubican a la denunciante en una situación de extrema vulnerabilidad. Frente a esto, Yamil Castro Bianchi, abogado que representa a Mabel López, la madre de la artista, solicitará que vuelva a prestar declaración. Esta vez, como posible víctima de delitos vinculados con la trata de personas.

"Ella está bien, acompañada por amigas"

"No me importa si me odia"

En medio de la preocupación por el estado de salud de la integrante de Bandana, Mabel brindó declaraciones en las que confirmó que su hija está acompañada, aunque reconoció que la relación entre ambas atraviesa un momento difícil.

“Sé que está bien porque está con amigas y me voy a enterar si algo no funciona. Ella está muy enojada conmigo. Le mandé un mensajito diciéndole que la amo y no me dijo nada. Yo esperaba este enojo”, expresó Mabel, visiblemente afectada, en el programa Lape Club Social.

La mujer explicó que mantiene contacto constante con Lissa Vera, compañera de Lowrdez, y que ambas están pendientes de su evolución: “Con Lissa se ven por los ensayos y estamos comunicándonos permanentemente”, aseguró.

El novio de Lowrdez puede quedar en libertad

En Intrusos revelaron que Leandro García Gómez, el novio de Lowrdez, podría quedar en libertad a cuatro días de su detención.

“Leandro Esteban García Gómez fue indagado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 13. (...) Fue una declaración indagatoria. El imputado hizo un descargo, pero se negó a contestar preguntas. Negó haber cometido algún delito. Dijo que Lowrdez estaba en su domicilio por su propia voluntad”, leyó el periodista Rodrigo Lussich.

Leandro García Gómez quedo detenido e imputado por “privación ilegítima de la libertad” el pasado jueves. A cuatro días de que se desatara el escándalo, trascendió que podría quedar en libertad.

Al respecto, Alejandro Guati dijo: “Estamos en Pompeya. En este lugar está detenido Leandro García Gómez desde el jueves a la noche. Se estima que le den la pronta libertad por no haber denuncia de parte de Lourdes”.

Mientras que Adrián Pallares advirtió: “Esa es una línea de información, pero por el otro lado, la gente cercana a la madre está escribiendo en este momento y diciendo que la madre no se baja de la denuncia que hizo”. “Tiene muy buenos abogados y no le importa si su hija está enojada, furiosa o lo que diga. Esta vez la frase es ‘yo no me bajo, quiero a mi hija viva’”, concluyó.