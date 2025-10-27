Cris Morena reveló que decía el último mail que le mandó Romina Yan: "Cumplí con mi misión"

Es que en la entrada de OM (la escuela de arte Otro mundo), hay una foto de Romina con una lucecita siempre encendida. En charla con el periodista Nico Peralta, Cris contó por qué decidió hacerlo así. "La lucecita siempre está prendida, claro. ¿Cómo no lo va a estar? Es la base de mi historia. Es la presencia total de mi vida y aparte somos lo que soñamos, como dijo ella el día anterior a partir, que nos mandó un mandala por mail a toda la familia", contó, la creadora de contenido.

"Es un mandala del infinito, que está impreso en la alfombra de la entrada de Otro mundo, dibujado en el piso. Está la foto esa de Romina, que la hizo un pintor divino y que es tan ella. Le captó su mirada, su sonrisa y en ese mail decía: ´Madre, padre, ya cumplí con mi misión. Llegó el momento de irme a la luz´", confió Cris.

"Eso nos escribió Romina... Eran esos mails que se mandaban a 22 personas como cadena pero mirá qué casualidad, ¿no? Casualidad o causalidad. Esa misma noche lo mandó, yo no lo había leído y el otro día pasó lo que pasó. Terminaba diciendo: ´Somos lo que soñamos´. Es verdad y hoy lo siento así más que nunca: somos lo que soñamos. El que no sueña, no será nada", compartió, Morena.

LAS SEÑALES QUE CRIS RECIBE DE ROMINA

"Todo el tiempo recibo señales de las mariposas.... Me pasa mucho con la naturaleza, que está mucho más consciente de todo. En mi casa, por ejemplo, tengo un balcón gigante con muchas flores. Tengo una cancha bárbara con las flores y no sabría cómo explicártelo. Me crecen flores por todos lados y las orquídeas me duran años", contó Cris, sobre los mensajes que, entiende, le llegan de Romina.

"Pongo flores y me duran muchísimo más que a otras personas. Será que les pongo frecuencia de sonido, como la 963 o la 431 o 432 desde la mañana hasta la noche. Son frecuencias que se usan para mantener sonidos que penetren y entren en el corazón. Creo que las flores lo sienten y por eso cada vez crecen más fuertes. Y así duran un montón. Son señales que quizás en otro momento no las hubiera visto y ahora las veo y las siento. Siento que sé lo que puedo hacer para que una flor esté mejor. Entonces, si puedo hacer algo por una flor, ¿cómo no voy a poder hacer algo por otro ser humano?", concluyó, Morena.