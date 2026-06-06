Incidentes en el banderazo por el Indio Solari: detenidos y heridos

Tras los incidentes, la Policía avanzó en la dispersión de los presentes con apoyo de camiones hidrantes, lo que derivó en el desalojo progresivo de la zona y puso fin a una convocatoria que hasta ese momento se había desarrollado sin inconvenientes.

Horas antes, miles de seguidores del Indio habían llegado al Obelisco para rendir homenaje al artista. Con banderas, remeras, tatuajes y pancartas alusivas, los fanáticos transformaron el corazón de Buenos Aires en una gran ceremonia popular atravesada por la emoción.

Padres e hijos compartieron canciones, recuerdos y anécdotas en una muestra de la vigencia de una obra que atravesó generaciones. También hubo velas encendidas, pogos improvisados y músicos que interpretaron clásicos del repertorio ricotero ante una multitud que respondió con cánticos y aplausos.

Convocatoria espontánea

La convocatoria fue espontánea y se sumó a otras expresiones de duelo que se multiplicaron en distintos puntos del país desde que se conoció la muerte del cantante el viernes por la mañana, a los 77 años, como consecuencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico.

La despedida en el Obelisco también funcionó como una escala previa para muchos seguidores que emprendieron viaje hacia Villa Domínico, en Avellaneda, donde este domingo se realizará el velatorio público del músico en el microestadio José María Gatica.

En paralelo, durante las últimas horas también se realizaron homenajes en plazas y espacios públicos de varias ciudades argentinas, mientras que en Plaza de Mayo tuvo lugar una nueva edición de la denominada “misa ricotera”, que reunió a cientos de personas para recordar al artista.