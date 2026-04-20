Darío Barassi habló de su incomodidad en el canal, su futuro laboral y su salud

dario-barassi-apunto-contra-los-cambios-el-trece-y-lanzo-un-filoso-reclamo-las-autoridades Tras las bruscas modificaciones de horario, el conductor reveló cómo se encuentra en el canal.

También explicó que planteó su malestar de manera directa. “Lo hablé con Adrián… no me gustó tanto el manejo”, dijo referencia a las autoridades del canal.

Su futuro en televisión

Al ser consultado sobre posibles cambios laborales, Barassi evitó definiciones contundentes. Confirmó que hubo charlas con Telefe, aunque aclaró que actualmente no hay propuestas concretas.

“Estoy viendo el presente”, afirmó y, luego, expresó que tiene proyectos en cine hacia fin de año, mientras que su panorama para 2027 sigue abierto.

f768x1-614817_614944_0 “No me terminó de gustar”, dijo Barassi sobre los cambios en su programa.

En paralelo, el conductor llevó tranquilidad sobre su continuidad al frente del ciclo. Negó versiones sobre un reemplazo y comentó el problema físico que atraviesa. Según relató, sufrió un golpe en una pileta durante el verano que derivó en un cuadro de ciática: “Me generó un quilombo en la columna”.

A pesar de eso, aseguró que sigue trabajando con normalidad.