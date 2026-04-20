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Darío Barassi habló de su incomodidad en el canal, su futuro laboral y su salud

El conductor se refirió a las modificaciones de horario en su ciclo "Ahora Caigo" en El Trece y admitió malestar. También dijo que tiene proyectos en el cine. ¿Se va a Telefe?

Darío Barassi rompió el silencio sobre los cambios que atravesó su programa Ahora Caigo en El Trece y dejó en claro que no todo lo vivido le resultó cómodo.

Durante una entrevista televisiva, el conductor explicó: “Estoy muy feliz con lo que está pasando en las noches de El Trece”. De todos modos, enseguida marcó un matiz. “En su momento, sí me pareció un manejo... No me terminó de gustar”, sostuvo.

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Barassi detalló que la incomodidad surgió por la falta de previsibilidad en las decisiones: “Me dijeron que pasaba a la noche y al mes que volvía a la tarde”. Según contó, intentó manejar la situación con prudencia para cuidar tanto al medio como al público.

Más allá de las diferencias, el conductor destacó el rendimiento del ciclo. Señaló que el programa “funciona bien” y que logra niveles de audiencia positivos, además de servir como antesala del noticiero.

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Tras las bruscas modificaciones de horario, el conductor reveló cómo se encuentra en el canal.

Tras las bruscas modificaciones de horario, el conductor reveló cómo se encuentra en el canal.

También explicó que planteó su malestar de manera directa. “Lo hablé con Adrián… no me gustó tanto el manejo”, dijo referencia a las autoridades del canal.

Su futuro en televisión

Al ser consultado sobre posibles cambios laborales, Barassi evitó definiciones contundentes. Confirmó que hubo charlas con Telefe, aunque aclaró que actualmente no hay propuestas concretas.

“Estoy viendo el presente”, afirmó y, luego, expresó que tiene proyectos en cine hacia fin de año, mientras que su panorama para 2027 sigue abierto.

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“No me terminó de gustar”, dijo Barassi sobre los cambios en su programa.

“No me terminó de gustar”, dijo Barassi sobre los cambios en su programa.

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En paralelo, el conductor llevó tranquilidad sobre su continuidad al frente del ciclo. Negó versiones sobre un reemplazo y comentó el problema físico que atraviesa. Según relató, sufrió un golpe en una pileta durante el verano que derivó en un cuadro de ciática: “Me generó un quilombo en la columna”.

A pesar de eso, aseguró que sigue trabajando con normalidad.

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