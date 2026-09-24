Bobby Flores sufrió un robo en su casa y los delincuentes encerraron a su familia

La Policía de la Ciudad investiga el robo ocurrido en la vivienda de Bobby Flores.

Los investigadores trabajan con las imágenes registradas por cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona con el objetivo es establecer cómo llegaron los delincuentes hasta la vivienda y reconstruir el recorrido que hicieron durante la huida.

El expediente quedó en manos de la Fiscalía de Saavedra-Núñez, que interviene para determinar las circunstancias del hecho y avanzar en la identificación de los autores.

La familia ya había sufrido otro robo en la misma casa durante 2014, cuando su familia, Flores no estaba en la vivienda, también fueron víctimas de un asalto en la vivienda de Saavedra.

En esa oportunidad, el robo ocurrió durante la madrugada del 8 de agosto de ese año, cuando un grupo de entre ocho y diez delincuentes armados con cuchillos irrumpió en la casa, donde se encontraban la esposa del conductor y sus dos hijos, que entonces tenían 5 y 9 años.

En aquel episodio, los delincuentes se llevaron dinero, ropa, una consola PlayStation y una computadora que contenía una colección musical que el conductor había reunido durante 15 años. También utilizaron el auto de su esposa para trasladar parte de los objetos.