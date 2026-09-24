Bobby Flores sufrió un robo en su casa y los delincuentes encerraron a su familia

Tres hombres ingresaron a la vivienda del conductor radial en Saavedra, redujeron a Flores, su esposa y sus dos hijos y escaparon con mochilas. Investigan el hecho.
Bobby Flores fue víctima de un robo en su vivienda de Saavedra durante la mañana del jueves., cuando tres delincuentes ingresaron a su domicilio y redujeron al conductor radial, a su esposa y a sus dos hijos, los encerraron en sus habitaciones, y procedieron a robar distintos objetos.
De acuerdo con la información proporcionada por la Policía de la Ciudad, los asaltantes entraron sin ejercer violencia sobre la puerta de acceso. Los tres llevaban capuchas, vestían ropa oscura y utilizaban guantes.
Después de ingresar, los delincuentes redujeron a los integrantes de la familia y permanecieron algunos minutos dentro de la propiedad. Finalmente, escaparon con mochilas. Por ahora, no trascendió qué elementos lograron llevarse.
Tras la salida de los delincuentes, Flores logró comunicarse con el 911 y realizó la denuncia sobre el robo. La Policía de la Ciudad inició entonces una investigación para intentar identificar a los responsables.
Los investigadores trabajan con las imágenes registradas por cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona con el objetivo es establecer cómo llegaron los delincuentes hasta la vivienda y reconstruir el recorrido que hicieron durante la huida.
El expediente quedó en manos de la Fiscalía de Saavedra-Núñez, que interviene para determinar las circunstancias del hecho y avanzar en la identificación de los autores.
La familia ya había sufrido otro robo en la misma casa durante 2014, cuando su familia, Flores no estaba en la vivienda, también fueron víctimas de un asalto en la vivienda de Saavedra.
En esa oportunidad, el robo ocurrió durante la madrugada del 8 de agosto de ese año, cuando un grupo de entre ocho y diez delincuentes armados con cuchillos irrumpió en la casa, donde se encontraban la esposa del conductor y sus dos hijos, que entonces tenían 5 y 9 años.
En aquel episodio, los delincuentes se llevaron dinero, ropa, una consola PlayStation y una computadora que contenía una colección musical que el conductor había reunido durante 15 años. También utilizaron el auto de su esposa para trasladar parte de los objetos.
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