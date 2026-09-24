Horror XP vuelve a Parque Norte

Cuatro días antes de octubre, como arranque extraoficial de la pretemporada de Halloween, se realizará la megamuestrra de Terror y ciencia ficción.
Este domingo, 27 de septiembre, de 12 a 20, Horror XP ocupará nuevamente las instalaciones del Goldencenter del predio Parque Norte , en Av. Cantilo y Güiraldes, Núñez, de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la convención de terror y ciencia ficción que, según los organizadores, será la más grande de Argentina y de Latinoamérica.
Este año hay una atracción exclusiva de AMC Latinoamérica por The Terror: Devil in Silver: una experiencia inmersiva en el hospital psiquiátrico New Hyde, donde el visitante deja de ser espectador y pasa a ser “paciente”. Por su parte, Warner Bros. Pictures estará presente con un espacio dedicado a su próximo estreno, el filme CLAYFACE -un thriller de terror protagonizado por Tom Rhys Harries como el villano de culto de la galería de antagonistas de Gotham- y en donde el público podrá sumergirse en el mundo del personaje y llevarse un regalo de la película.
También habrá show en vivo de Devilsnite, banda argentina de horror metal, un panel de Carlita, de Pedacitos de Terror y stands como Nox Showroom arman “islas” góticas de merch pre-Halloween.
En 2026 se realizó una edición el 19 de abril en el mismo predio, con Laberinto, Pennywise y Drácula, la proyección del filme "La masacre de Texas" (The Texas Chain Saw Massacre), la presencia del doblajista Adrián Wowczuk y la conducción de Magnus Mefisto. En julio de 2025 el evento duró dos días y presentó a Demian Rugna (director de la película "Cuando acecha la maldad") y al guionista, productor y escritor argentino Mariano Cattaneo. Horror XP se consolidó como punto de encuentro de coleccionistas (NECA, Trick or Treat, Terrifier), cosplayers y cine de género local.
Horror XP se realizará el domingo 27 de septiembre (de 12 a 20 hs) en Goldencenter, Predio Parque Norte (Av. Cantilo y Guiraldes - CABA)
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