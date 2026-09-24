Horror XP vuelve a Parque Norte

Este año hay una atracción exclusiva de AMC Latinoamérica por The Terror: Devil in Silver: una experiencia inmersiva en el hospital psiquiátrico New Hyde, donde el visitante deja de ser espectador y pasa a ser “paciente”. Por su parte, Warner Bros. Pictures estará presente con un espacio dedicado a su próximo estreno, el filme CLAYFACE -un thriller de terror protagonizado por Tom Rhys Harries como el villano de culto de la galería de antagonistas de Gotham- y en donde el público podrá sumergirse en el mundo del personaje y llevarse un regalo de la película.