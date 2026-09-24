MasterChef Celebrity con fecha y hora confirmada

En el turno de Juli Poggio la ex Gran Hermano la saludó con un “Hola Wanda, me muero” haciendo un guiño al Wandagate y lo que generó la risa de la conductora que replicó con un “Ya entra con todo”.

Este lunes 28 de septiembre, a las 22.15, Telefe encenderá las hornallas de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Conduce Wanda Nara y con el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. Los 24 participantes serán Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel (Mala Fama), Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Paula Robles, Seba Presta y Mike Amigorena.

Dónde verlo

Estreno simultáneo Telefe y HBO Max. Al día siguiente, TNT. A la semana, Discovery Home & Health, con maratones de fin de semana. Capítulos en Max. Streams Telefe, desde las 22, el vivo con Cachete Sierra y Lola Latorre. Producen Telefe y Boxfish; distribuye Banijay Rights.