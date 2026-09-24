MasterChef Celebrity con fecha y hora confirmada

Telefe apuesta fuerte al regreso del certamen culinario que volverá al aire el lunes 28, con Wanda Nara en la conducción y Maru Botana como la nueva jurado.
El próximo lunes 28 de septiembre, a las 22.15, Telefe estrenará la nueva temporada de MasterChef Celebrity., nuevamente conducido por Wanda Nara y con un jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, que ingresó en el lugar de Donato de Santis.
La temporada anterior -que coronó a Ian Lucas como campeón- terminó el jueves 19 de marzo con 10,4 de promedio y 61,65% de share con un total de 119 emisiones. Tras los magros resultados de Gran Hermano Generación Dorada, Telefe apuró la realización de otra edición para el último tramo del año, y por ese motivo, las grabaciones, que originalmente debían iniciarse en octubre, se adelantaron para septiembre.
El anuncio oficial de Telefe se realizó con el sketch El Despegue, antes de la final de Gran Hermano Generación Dorada -que ganó Solange Abraham- y que doce días después, la gran certamen culinario vuelve al prime time de la televisión argentina.
El jueves 17 de septiembre empezó el rodaje en el estudio de Telefe de Martínez, en la zona Norte de Provincia de Buenos Aires. El programa A la Barbarossa fue el primero en mostrar mostró el piso de grabación, con más dorado que en ediciones anteriores y estrellas colgantes con los nombres de los 24 participantes. Wanda Nara presentó uno por uno y el primero en ingresar fue el músico Alejandro Lerner, detrás la locutora Elizabeth Vernaci, luego el actor Diego Ramos y el humorista Campi y el resto.
En el turno de Juli Poggio la ex Gran Hermano la saludó con un “Hola Wanda, me muero” haciendo un guiño al Wandagate y lo que generó la risa de la conductora que replicó con un “Ya entra con todo”.
Este lunes 28 de septiembre, a las 22.15, Telefe encenderá las hornallas de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Conduce Wanda Nara y con el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. Los 24 participantes serán Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel (Mala Fama), Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Paula Robles, Seba Presta y Mike Amigorena.
Estreno simultáneo Telefe y HBO Max. Al día siguiente, TNT. A la semana, Discovery Home & Health, con maratones de fin de semana. Capítulos en Max. Streams Telefe, desde las 22, el vivo con Cachete Sierra y Lola Latorre. Producen Telefe y Boxfish; distribuye Banijay Rights.
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