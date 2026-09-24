Nicole Neumann se enojó tras ser fotografiada sin permiso en una panchería

La modelo también contó que escuchó al hombre hacer un comentario relacionado con su alimentación. “No tuviste ni la decencia ni el coraje de mirarme de frente”, sostuvo al reconstruir la situación.

Uno de los principales cuestionamientos de Neumann estuvo relacionado con la privacidad. “Sos tan nefasto de sacarme una foto a mis espaldas sin mi consentimiento, comiendo en un día normal, una tarde normal, con mi hija relajada, fuera de lo laboral.Me parece una invasión total a mi espacio personal, a mi privacidad”, expresó.

Además, cuestionó el hecho de que la imagen hubiera sido enviada para su publicación. La modelo consideró que la fotografía había sido tomada con una intención negativa y criticó la decisión de difundirla públicamente.

Su alimentación y el comentario sobre la carne

Captura de redes sociales.

Durante su descargo, Nicole también explicó que la comida que aparece en la imagen no implicaba un cambio en sus hábitos alimentarios. Señaló que había consumido nachos y sostuvo que no come animales.

“No como animales muertos”, afirmó, al explicar su elección alimentaria. También aclaró que, según su postura, no busca presentar esa decisión como una estrategia laboral, sino como una forma de vida personal.

Hacia el final de su mensaje, la modelo volvió a cuestionar al hombre que tomó la fotografía y aseguró que no regresará al establecimiento. También expresó que esperaba que el episodio sirviera para enviarle “luz” a la persona involucrada.