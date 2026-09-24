Nicole Neumann se enojó tras ser fotografiada sin permiso en una panchería

La modelo contó que un hombre le tomó una fotografía mientras almorzaba con su hija y una amiga. Cuestionó la situación y habló de una invasión a su privacidad.
Nicole Neumann expresó su enojo después de ser fotografiada sin su consentimiento mientras almorzaba en una panchería. La modelo relató en sus redes sociales que se encontraba junto a su hija y una amiga cuando advirtió que un hombre le había tomado una fotografía a sus espaldas.
La imagen fue difundida posteriormente en redes sociales por Pochi, de Gossipeame, y en ella, Neumann aparece sentada mientras comía en el local. Tras conocer la publicación, la modelo decidió referirse públicamente al episodio y cuestionó tanto la manera en que fue tomada la fotografía como su posterior difusión.
“Vengo a hablarle a un proyecto de señor para que todos sus amigos, allegados y familiares se enteren de lo desagradable, de las actitudes de este proyecto de señor que subió esta foto mía a mis espaldas sin mi consentimiento”, comenzó diciendo.
Según relató, había concurrido al lugar para acompañar a su hija y a una amiga que querían comer allí. Neumann explicó que no se encontraba realizando una actividad laboral y remarcó que se trataba de un momento personal.
La modelo también contó que escuchó al hombre hacer un comentario relacionado con su alimentación. “No tuviste ni la decencia ni el coraje de mirarme de frente”, sostuvo al reconstruir la situación.
Uno de los principales cuestionamientos de Neumann estuvo relacionado con la privacidad. “Sos tan nefasto de sacarme una foto a mis espaldas sin mi consentimiento, comiendo en un día normal, una tarde normal, con mi hija relajada, fuera de lo laboral.Me parece una invasión total a mi espacio personal, a mi privacidad”, expresó.
Además, cuestionó el hecho de que la imagen hubiera sido enviada para su publicación. La modelo consideró que la fotografía había sido tomada con una intención negativa y criticó la decisión de difundirla públicamente.
Durante su descargo, Nicole también explicó que la comida que aparece en la imagen no implicaba un cambio en sus hábitos alimentarios. Señaló que había consumido nachos y sostuvo que no come animales.
“No como animales muertos”, afirmó, al explicar su elección alimentaria. También aclaró que, según su postura, no busca presentar esa decisión como una estrategia laboral, sino como una forma de vida personal.
Hacia el final de su mensaje, la modelo volvió a cuestionar al hombre que tomó la fotografía y aseguró que no regresará al establecimiento. También expresó que esperaba que el episodio sirviera para enviarle “luz” a la persona involucrada.
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