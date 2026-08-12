Brad Pitt confesó que tuvo pensamientos "suicidas" durante su separación de Angelina Jolie

El protagonista de Pecados capitales se sinceró sobre la problemática que enfrenta a la hora del consumo de alcohol. Y, además, lo mal que la pasó cuando se terminó su matrimonio.
Brad Pitt volvió a poner en alerta a sus miles de seguidores y fanáticos en el mundo. En una charla con la revista Esquire, el protagonista de Pecados capitales y ganador del premio Oscar, contó que recayó otra vez en el consumo de alcohol, algo con lo que supo pelear y batallar por largo tiempo.
Pero eso no es todo en lo que sorprendió Brad a la hora de sus declaraciones públicas. Porque la mega estrella internacional inquietó a todos al confesar que supo tener pensamientos suicidas, en medio de la separación de su ex mujer, Angelina Jolie.
“Estuve sobrio durante siete años. Y luego recaí”, confió, en una primera parte, el artista. De esa forma, el propio protagonista de su historia de vida, reconoció la problemática a la que se enfrenta, cuando está en contacto con algún tipo de bebida alcohólica.
"Volví a consumir alcohol pero de una manera más medida", aseguró, en voz alta. Sin embargo, explicó: “un par de veces me confié demasiado y pensé, ‘no, esto no me conviene’. No en grandes cantidades”, dijo Pitt, con total honestidad, en su revelación.
Brad sostuvo, también durante la misma nota, que tomaba “un par de copas”, pero que “no puede tomar” mucho más. “Tengo que ser profesional al respecto”. Sin embargo, la parte más dura de su relato, llegó después, cuando se adentró en lo que fue su ruptura sentimental de Angelina.
Hace casi diez años, en el 2016, la relación entre Pitt y Jolie se terminó. Y, en ese momento, según definiciones del propio actor, atravesó "pensamientos suicidas". “El dolor era tan opresivo que -no iba a hacer nada al respecto-, pero podía sentir el frío acero de la bala en mi cabeza", describió, el galán extranjero. Recordemos que el divorcio, finalmente, se concretó legalmente en el 2024.
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