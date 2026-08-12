Brad Pitt confesó que tuvo pensamientos "suicidas" durante su separación de Angelina Jolie

LAS CONFESIONES DE BRAD

Brad sostuvo, también durante la misma nota, que tomaba “un par de copas”, pero que “no puede tomar” mucho más. “Tengo que ser profesional al respecto”. Sin embargo, la parte más dura de su relato, llegó después, cuando se adentró en lo que fue su ruptura sentimental de Angelina.

Hace casi diez años, en el 2016, la relación entre Pitt y Jolie se terminó. Y, en ese momento, según definiciones del propio actor, atravesó "pensamientos suicidas". “El dolor era tan opresivo que -no iba a hacer nada al respecto-, pero podía sentir el frío acero de la bala en mi cabeza", describió, el galán extranjero. Recordemos que el divorcio, finalmente, se concretó legalmente en el 2024.