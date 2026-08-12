Facundo Arana: "Estoy enamorado de María Susini y estar separado es un detalle"

En junio de 2026, en el ciclo OLA Stream Océano, Arana comenzó a hablar de un proceso de reencuentro “Estoy transitando un momento muy feliz porque me encuentro, me reencuentro con mi familia… Las cosas cambiaron el año pasado y ahora estamos viendo de reencauzar todo”, mientras que en julio, en "Caras Glam" con Marcelo Polino, resumió la situación con una frase que se volvió viral “Estamos juntos pero separados, separados pero juntos”.

El 6 de agosto pasado, en una profunda charla con Luis Novaresio en A24, el actor se deshizo en elogios hacia Maria Susini, la definió como “naturalmente feliz” y afirmó que “el amor cambia todo… hay una revolución cósmica y celular en el amor”. Incluso, cuando le preguntaron qué haría si ella entrara al estudio en ese momento, respondió entre risas “La tacleo al cuello y le doy un beso”.

En "Mshow", Facundo Arana cerró el círculo con las frases más contundentes hasta el momento. Para él, el estado civil o la convivencia son secundarios frente a la emoción que siente “Estoy enamorado de María Susini y estar separado es un detalle”.