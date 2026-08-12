Facundo Arana: "Estoy enamorado de María Susini y estar separado es un detalle"

En la avant premiere de la nueva pelicuala de Adrian Suar y Natalia Oreiro, el actor habló sobre el vínculo que mantiene actualmente con la madre de sus tres hijos.
El actor y músico Facundo Arana volvió a hablar sobre su vínculo con María Susini, la modelo y conductora con quien tiene tres hijos -India, Yaco y Moro)- y casi dos décadas de historia juntos. En una entrevista reciente en el programa Mshow de Ciudad Magazine, el artista dejó en claro que el amor que siente por ella sigue intacto, más allá de los rótulos de “juntos” o “separados”
“Cuando hay puro amor, y lo hay, lo de estar separados o juntos es un detalle al lado de todo lo otro” afirmó el popular actor que ratificó sus dichos “Lo que me escucharon decir el otro día fue mientras estoy separado. ‘Separado’… ¿Qué es estar separado? Si amás, amás. Estoy enamorado de María Susini y lo saben, no me hagan poner colorado”.
Las declaraciones -realizadas en el preestreno de la película "Yo, Narciso" con Adrián Suar y Natalia Oreiro- se suman a una serie de intervenciones públicas en las que Arana ha ido desnudando el proceso que atraviesa la pareja con Susini desde principios de año.
En enero de este año, se conoció públicamente que Facundo Arana y María Susini atravesaban una separación tras casi 19 años de relación -se habían conocido en 2007 y se casaron en 2012-. La información fue revelada por Pepe Ochoa en el programa "LAM" de América TV y confirmada luego por el propio actor en diálogo con el conductor Ángel de Brito. La pareja aclaró que no hubo terceros ni escándalos, que se trató de un desgaste natural de la convivencia, transitado con respeto y cuidando a los hijos.
En junio de 2026, en el ciclo OLA Stream Océano, Arana comenzó a hablar de un proceso de reencuentro “Estoy transitando un momento muy feliz porque me encuentro, me reencuentro con mi familia… Las cosas cambiaron el año pasado y ahora estamos viendo de reencauzar todo”, mientras que en julio, en "Caras Glam" con Marcelo Polino, resumió la situación con una frase que se volvió viral “Estamos juntos pero separados, separados pero juntos”.
El 6 de agosto pasado, en una profunda charla con Luis Novaresio en A24, el actor se deshizo en elogios hacia Maria Susini, la definió como “naturalmente feliz” y afirmó que “el amor cambia todo… hay una revolución cósmica y celular en el amor”. Incluso, cuando le preguntaron qué haría si ella entrara al estudio en ese momento, respondió entre risas “La tacleo al cuello y le doy un beso”.
En "Mshow", Facundo Arana cerró el círculo con las frases más contundentes hasta el momento. Para él, el estado civil o la convivencia son secundarios frente a la emoción que siente “Estoy enamorado de María Susini y estar separado es un detalle”.
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