El profundo dolor de Alejandro Fantino al despedir a su madre

Chita, la madre del conductor, falleció en las últimas horas. Y, en un momento de profunda tristeza, le dedicó un tierno escrito, en redes sociales.
Alejandro Fantino atraviesa horas dolorosas. El conductor acaba de perder s su madre, a seis años de la muerte de su padre. Chita, la mujer que le dio la vida y lo ayudó a crecer, se fue de este mundo. Y el comunicador le dedicó un conmovedor posteo en redes sociales, desde su cuenta oficial de Instagram.
"Toca agradecerte mamita por todo lo que has hecho por mí. Tu enorme confianza apoyando y dándome libertad para verme salir tan rápido de nuestra casa buscando mi destino desde chico (...) Gracias por cuidarme cuando papá se iba a la cosecha. Gracias por haberme ayudado cuando te lo pedí. Gracias por la vida que me diste", expresó, Ricardo, en una primera parte de su publicación, en un dolorosa despedida a su madre.
"Gracias por el amor con el que abrazaste a tus nietos que son mis hijos y parte de tu sangre, por el amor hacia el amor de mi vida que es Conita. Gracias por los besos a Beltrán y a Nahuel. Se va una mamá al cielo.... pero queda "la mamá" esa que va a seguir cuidándonos espiritualmente siempre".
"Salúdame a papi. Y voy a rezar especialmente para que estés con tu papá y tu mamá y converses y te rías con ellos todo lo que no pudiste en este plan. Descansá en paz mamita linda. Te amo", compartió Fantino, en palabras escritas, a la mujer que le dio la vida y lo cuidó, a lo largo de los años.
En junio del 2020, Alejandro vivió el primer golpe duro en su vida. Después de varios meses de pelear contra una enfermedad y de pasar por una internación en sus últimos días. "Decirte que no te voy a extrañar seria mentirte, papa...", le dedicó el conductor a su "viejo", también a través de las redes sociales, en su momento.
"Pero también sería mentirte que no voy a seguir yendo a pescar a los mismos lugares con los mismos amigos nuestros (los tuyos eran míos y los míos eran tuyos) y a fritar unos buenos amarillos debajo de unos sauces con los mosquitos esquivando manotazos", expresó, el periodista, hace seis años atrás.
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