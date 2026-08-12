El profundo dolor de Alejandro Fantino al despedir a su madre

LA PÉRDIDA DEL PADRE DE ALEJANDRO

En junio del 2020, Alejandro vivió el primer golpe duro en su vida. Después de varios meses de pelear contra una enfermedad y de pasar por una internación en sus últimos días. "Decirte que no te voy a extrañar seria mentirte, papa...", le dedicó el conductor a su "viejo", también a través de las redes sociales, en su momento.

"Pero también sería mentirte que no voy a seguir yendo a pescar a los mismos lugares con los mismos amigos nuestros (los tuyos eran míos y los míos eran tuyos) y a fritar unos buenos amarillos debajo de unos sauces con los mosquitos esquivando manotazos", expresó, el periodista, hace seis años atrás.