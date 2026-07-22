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Vivienne, la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, pidió eliminar el apellido de su padre

La joven presentó el pedido días después de cumplir 18 años. Si la Justicia lo aprueba, pasará a llamarse legalmente Vivienne Marcheline Jolie. La audiencia será en noviembre.

A pocos días de cumplir 18 años, Vivienne Marcheline Jolie-Pitt inició los trámites para eliminar legalmente el apellido de su padre, Brad Pitt. La presentación fue realizada ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles y, de ser aprobada, la joven pasará a llamarse oficialmente Vivienne Marcheline Jolie.

Según los documentos judiciales difundidos por medios estadounidenses, la solicitud fue realizada por "razones personales". La audiencia para tratar el pedido quedó programada para el próximo 2 de noviembre de 2026.

Un nuevo capítulo del distanciamiento familiar

La decisión de Vivienne no resulta inesperada dentro del entorno de la familia. En mayo de 2024, cuando todavía era menor de edad, ya había aparecido acreditada como "Vivienne Jolie" en el programa de mano de The Outsiders, la producción de Broadway en la que colaboró junto a su madre, Angelina Jolie.

El pedido será analizado por la Justicia de California en noviembre.

El pedido será analizado por la Justicia de California en noviembre.

El cambio también se interpreta como un nuevo episodio en el distanciamiento entre Brad Pitt y varios de sus hijos, en medio de un conflicto familiar que comenzó tras la separación de la pareja en 2016.

Fuentes cercanas al actor señalaron que observan la decisión con preocupación y la vincularon con una "campaña deliberada y prolongada de alienación parental". En cambio, personas allegadas a Angelina Jolie sostienen que el alejamiento responde al impacto que dejó el largo proceso de divorcio y la compleja relación entre Pitt y sus hijos.

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Vivienne no es la primera en avanzar con este tipo de trámite. Su hermana Shiloh solicitó eliminar el apellido Pitt al cumplir 18 años y obtuvo la aprobación judicial en 2024. Más recientemente, Maddox y Zahara también iniciaron procesos para adoptar únicamente el apellido Jolie.

En tanto, Knox, hermano gemelo de Vivienne, todavía no realizó un pedido formal ante la Justicia, aunque utilizó el apellido Jolie en su diploma de graduación.

Mientras tanto, Brad Pitt y Angelina Jolie continúan enfrentados en los tribunales por la disputa sobre la propiedad del viñedo francés Château Miraval, uno de los pocos asuntos legales que aún mantienen abierto tras la finalización de su divorcio.

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