Vivienne, la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, pidió eliminar el apellido de su padre

Fuentes cercanas al actor señalaron que observan la decisión con preocupación y la vincularon con una "campaña deliberada y prolongada de alienación parental". En cambio, personas allegadas a Angelina Jolie sostienen que el alejamiento responde al impacto que dejó el largo proceso de divorcio y la compleja relación entre Pitt y sus hijos.

Vivienne no es la primera en avanzar con este tipo de trámite. Su hermana Shiloh solicitó eliminar el apellido Pitt al cumplir 18 años y obtuvo la aprobación judicial en 2024. Más recientemente, Maddox y Zahara también iniciaron procesos para adoptar únicamente el apellido Jolie.

En tanto, Knox, hermano gemelo de Vivienne, todavía no realizó un pedido formal ante la Justicia, aunque utilizó el apellido Jolie en su diploma de graduación.

Mientras tanto, Brad Pitt y Angelina Jolie continúan enfrentados en los tribunales por la disputa sobre la propiedad del viñedo francés Château Miraval, uno de los pocos asuntos legales que aún mantienen abierto tras la finalización de su divorcio.