Gran Hermano Generación Dorada: exparticipantes volvieron a la casa por un motivo

Con la llegada de los exparticipantes, las nueve mujeres que continúan en competencia eligieron a sus duplas, y terminaron con el aislamiento de hombres en la casa.
La casa de "Gran Hermano Generación Dorada" vivió una nueva noche cargada de emociones, luego de la eliminación de Matías Hanssen -que dejó al reality con solo nueve participantes femeninas por primera vez en su historia argentina-, Santiago del Moro anunció el regreso de un grupo de exjugadores.
Un total de 17 exparticipantes se presentaron en “la arena” y el conductor les explicó a Jennifer “Pincoya” Torres, Yanina Zilli, Luana Fernández, Yisela “Yipio” Pintos, Tamara Paganini, Solange Abraham, Charlotte Caniggia, Mariela Prieto y Alejandra Majluf -las nueve mujeres que continúan en competencia- que debían elegir a un excompañero para formar una dupla y jugar juntos durante algunos días.
Para definir el orden de elección, las jugadoras que continuan rumbo a la final sacaron un número del bolillero. Luana Fernández, que obtuvo el número 1 y fue la primera en elegir.
Los que quedaron sin ser elegidos fueron Daniela De Lucía, Eduardo Carrera, Carla “Carlota” Bigliani, Juan Carlos “JC” López, Franco Zunino, Nenu López, Franco Poggio y La Maciel.
La eliminación de Hanssen el pasado lunes 10 de agosto marcó un hito en el programa, por primera vez en Gran Hermano Argentina, la competencia quedaba integrada únicamente por mujeres en la recta final. Con la llegada de los ex y la formación de estas duplas, el juego vuelve a tener una dinámica mixta, al menos por algunos días.
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