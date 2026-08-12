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Gran Hermano Generación Dorada: exparticipantes volvieron a la casa por un motivo

Con la llegada de los exparticipantes, las nueve mujeres que continúan en competencia eligieron a sus duplas, y terminaron con el aislamiento de hombres en la casa.

La casa de "Gran Hermano Generación Dorada" vivió una nueva noche cargada de emociones, luego de la eliminación de Matías Hanssen -que dejó al reality con solo nueve participantes femeninas por primera vez en su historia argentina-, Santiago del Moro anunció el regreso de un grupo de exjugadores.

Un total de 17 exparticipantes se presentaron en “la arena” y el conductor les explicó a Jennifer “Pincoya” Torres, Yanina Zilli, Luana Fernández, Yisela “Yipio” Pintos, Tamara Paganini, Solange Abraham, Charlotte Caniggia, Mariela Prieto y Alejandra Majluf -las nueve mujeres que continúan en competencia- que debían elegir a un excompañero para formar una dupla y jugar juntos durante algunos días.

Para definir el orden de elección, las jugadoras que continuan rumbo a la final sacaron un número del bolillero. Luana Fernández, que obtuvo el número 1 y fue la primera en elegir.

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Las duplas confirmadas

  • Luana Fernández eligió a Danelik Galazán. Aunque días antes de la eliminación de la tucumana habían tenido un fuerte enfrentamiento, la reacción de Danelik fue positiva.
  • Yipio se emocionó al seleccionar a Catalina “Titi” Tcherkaski.
  • Pincoya sorprendió al invitar a Brian Sarmiento, con quien había tenido fuertes peleas: “Yo siempre lo quise a pesar de que peleamos a muerte”. Con su ingreso, la casa dejó de ser solo de mujeres en menos de 24 horas.
  • Solange Abraham optó por Tomy Riguera, el primer eliminado de la historia a través de una placa planta, argumentando que merecía una segunda oportunidad.
  • Mariela Prieto eligió a Steffany “Campanita” Pereira, destacando la importancia de su regreso para el juego.
  • Charlotte Caniggia no dudó y llamó a su gran amigo Sebastián Cola.
  • Tamara Paganini se inclinó por Nazareno Pompei, con quien había generado buena sintonía.
  • Yanina Zilli tuvo que decidir entre Franco Zunino y Martín Rodríguez, y finalmente se decidió por este último.
  • Alejandra Majluf, con la última elección, seleccionó a Jenny Mavinga.

Los que quedaron sin ser elegidos fueron Daniela De Lucía, Eduardo Carrera, Carla “Carlota” Bigliani, Juan Carlos “JC” López, Franco Zunino, Nenu López, Franco Poggio y La Maciel.

La eliminación de Hanssen el pasado lunes 10 de agosto marcó un hito en el programa, por primera vez en Gran Hermano Argentina, la competencia quedaba integrada únicamente por mujeres en la recta final. Con la llegada de los ex y la formación de estas duplas, el juego vuelve a tener una dinámica mixta, al menos por algunos días.

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