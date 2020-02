Brian Buley, enojado: "Sol Pérez no me contesta los mensajes"

Pero al parecer todo lo de Sol fue para las cámaras ya que según contó Brian no respondió a sus mensajes: "Hubo algunos mensajes de WhatsApp, pero no me contesta ninguno. Le mandé ‘hola, ¿cómo estás?".

Pero la cosa no quedó ahí, porque la ex chica del clima lo bloqueó: "Dije ‘basta’, no era para molestarla. Para mí, me bloqueó. Allá ella con su locura", contó Brian.

Luego de la desilusión, el joven empezó a verla con otros ojos: "La veo muy preguntona", indicó. Además, opinó que Sol "se agrandó", que "no tiene humildad" y que no piensa encararla más: "No quiero verla para preguntarle por qué me bloqueó".